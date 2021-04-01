現年55歲的日本著名女星小泉今日子大前年承認與身為有婦之夫的同齡男星豐原功補發展戀情，近年已退居幕後，並開設個人事務所擔任社長，兩人在公在私也出雙入對。日媒《女性Seven》今日爆料，指豐原去年已經與太太離婚，而他本人亦直認不諱。

《女性Seven》雜誌於上月底到豐原的寓所追訪，他強調跟太太已講清楚，是圓滿的離婚。據悉，豐原至今才正式離婚，是因為兒子已經長大成人。豐原的友人亦爆指雖然並不清楚離婚有否涉及贍養費，但豐原就把以往與太太同住的2億元（約1,400萬港元）寓所送給她，讓她繼續居住。小泉今日子於2015年被踢爆與豐原搞不倫戀，並於2018年承認戀情，小泉做人情婦五年後，終於等到男方離婚，有機會坐正。《女性自身》就指從這段不倫戀中，可看出小泉今日子性格堅強，不但未有隱瞞戀情，又對感情一直忍耐直到男方離婚，就算被揭不倫亦不失社會地位。

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