許廷鏗（Alfred）今天於深水埗出席商場活動，自從回復自由身後，Alfred密密接job，問到他是否嫌舊公司接工作較少？他說：「唔好咁講，真係唔係，多謝客戶支持，有唔同嘅新合作。係因為疫情，呢種商場活動比較少，又會見到歌迷，要好好珍惜時間，會抽時間同佢哋傾吓偈，感覺好似歌迷聚會。」記者笑問他是否有「復活」的感覺？Alfred笑說：「係喎，咁啱復活節，都開心嘅。其實我嘅工作準則都一樣，唔係公司閘住，主要係疫情。做藝人好被動，好開心近來嘅工作可以又開心又可以一齊玩，客戶都會因應我嘅歌做project，又唔係硬銷，歌迷都願意會課金支持。」

提到Alfred今天與強尼惡搞開騷，在IG post了「演唱會宣傳海報」，他笑說：「愚人節嘛，我同強尼呢對組合未去到紅館，強尼係好強嘅歌手，愚人自娛，好多合作都好新鮮。」他又謂希望可以打破框架，未來期待多作不同嘗試，他說：「夏天嚟嘞，有客戶希望我可以夏日啲，我之前嘅底線係連短褲都唔得，而家可以見返小腿，對於呢類廣告會放寬啲。」會考慮拍內衣或泳裝嗎？他笑說：「睇吓點拍，可能着潛水衣，哈哈。粉絲都希望我可以同平時嘅look唔同，平日都係斯斯文文，呢個係我嘅動力，去接唔同嘅工作。」

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