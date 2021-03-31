韓國女團MAMAMOO今年成軍七年，早前傳出不續約，但現在四位成員除輝人外，華莎、頌樂和玟星已先後續約。不過她們所屬的RBW事務所前晚深夜又突然成為新聞話題，RBW分別在微博及Ig上載公告，以中文及英文向中國表忠：「我司堅持一個中國原則。」即時引來各地網民熱議，特別近日因為中韓關係緊張，令到韓國網民留言炮轟，最終RBW昨日凌晨又「彈弓手」聲稱是人為之過，再次掀起中韓兩地網民的聲討。

嘲應改名「RMB」

RBW表忠後，有網民起初懷疑是遭黑客入侵，有部份網民就批評他們向錢看，嘲笑公司應改名做「RMB」。未知是否因遭各地網民圍剿，RBW又突然刪掉有關「一個中國」的言論，並再以中韓英文留言：「因內部沒有協商好的內容的帖子給大家帶來了混亂，非常抱歉。」而一眾強國網民自然不賣賬，留言炮轟：「協商甚麼？一個中國的立場你還要協商甚麼」、「不發新聲明立馬滾蛋」等留言。到昨早RBW正式發表立場表示：「公司上傳了沒有經過內部討論的文章，發現是職員單獨行動而發生的事情，發現後已立即刪除。」

據了解之前有強國網民發現RBW分公司將台灣、香港列為國家，因而觸動了強國網民的玻璃心，而RBW旗下日本藝人井汲大翔有份參加內地選秀節目《創造營101》，有網民估計今次表忠事件是為免影響他。

另外，中韓網民多次就韓服、泡菜等文化議題掀罵戰，JTBC新劇《直到早晨天亮》因改編自內地小說《長夜難明》近日成為新討論對象，劇集由實力派演員韓石圭、鄭有美等人主演。有傳劇集獲騰訊投資，加上小說《長夜難明》推出時被認為是「習近平政府的宣傳小說」，令韓網民質疑是否有「政治用途」、美化中國共產黨等。而《長夜難明》的作家紫金陳曾於前年發表批評香港社運言論，令不少韓網民質疑劇集立場。

否認中資投資

不過JTBC方面就強調劇集有八成內容會改編，同時否認有中國資金投資。而男神宋仲基主演的《黑道律師文森佐》（Vincenzo）因品嚐內地出產韓式拌飯的場面而惹來觀眾不滿，韓國Tving、Netflix等串流媒體昨日透露已全部刪除相關爭議的場面。