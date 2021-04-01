日本組合TOKIO的42歲主音長瀨智也昨日約滿尊尼事務所，之後會退居幕後做創作人。長瀨在離巢前昨日主持最後一次富士電視台綜藝節目《TOKIO KAKERU》，與隊友展開幕前最後一次對話，並發表畢業宣言。

TOKIO四位成員坐在營地場景前對話，回顧節目昔日片段。長瀨到結尾時仍不忘搞笑，並表示：「真的很長時間得到各位的關照，今日從《TOKIO KAKERU》畢業，在與各位快樂地創造事物的時間裏，雖然一直都想與大家一起快樂地工作，因為TOKIO會繼續做節目，所以請更新佈景。」長瀨之後又指會在電視前收看《TOKIO KAKERU》，希望成員繼續做節目。此外，長瀨離巢後，其餘三位成員會在事務所旗下開設新公司「株式會社TOKIO」，由成員城島茂擔任社長，而國分太一和松岡昌宏就做副社長，將會以組合和個人名義繼續發展。新公司卡片由日本柳杉木製成，厚度足足有1.2厘米，而新Logo就突出「TOKIO」中間的K字，含有在心中強烈牽絆的意思。

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