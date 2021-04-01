鄧紫棋（G.E.M.）近日落力為自己作曲、作詞的新歌《超能力》做宣傳，日前不惜做「小學雞」，在筆記簿上罰抄「能力」兩字。而MV更搵到在大陸無人不識的陳偉霆（的士陳）客串演出，就知G.E.M.對新歌的重視程度。新歌揀正愚人節放上YouTube頻道，未夠一日已有超過10萬個view，成績算不錯。

MV中，G.E.M.和的士陳的衣着和背景以50、60年代復古為主題，戴着頭巾的G.E.M.，以及揸住懷舊老爺車的的士陳，都甚有美式處境劇的調子。其中G.E.M.舉起雙手使出歌詞中的絕招「代替月亮消滅你」，靈感來自她小時候最愛的動漫《美少女戰士》。

雖然G.E.M.為新歌瞓身演出，不過有網民就話MV和曲風同樣有「似曾相識」之感，有人話MV和驚慄大師史蒂芬京的《惡夢工廠》系列的場景和氣氛十分相似，至於劇情和風格，則和美劇《Why Women Kill》及早排熱播的Marvel電視劇《WandaVision》不謀而合，G.E.M.和劇中紅女巫同樣擁有超能力。至於歌曲的旋律，網民就話似英國歌手DUA LIPA的歌《Break My Heart》。雖然網民對新歌有讚有彈，有人甚至說G.E.M.和蜂鳥音樂監製Lupo Groinig鬧翻拆夥後，編曲明顯比以前差了，但亦有人指新歌「得意又洗腦」，更指G.E.M.今次的群舞令人眼前一亮。

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