【娛樂專題】哥哥張國榮2003年的今日離世，轉眼已經18年。他的歌迷熱情不減，支持者更越來越多，一班2000年後出世的「後榮迷」，除了搜羅收藏品外，更透過他的作品深度了解，發掘他的個性，從他的內涵讓自己有人生方向，對自己心靈作出鼓勵，張國榮成為他們的「精神領袖」。雖然兩代人未能「同途偶遇在這星球上，但仍然燃亮飄渺人生」。不會令人憤然擲爛唱片割席，為別人帶來正面的影響力。

這班「後榮迷」在2000年後出世，包括19歲的Emily、18歲的Annette、Alison、阿King、16歲的EY及Ariel，他們日前帶同偶像張國榮的收藏品在新蒲崗接受《蘋果》訪問，數量當然不會及得上追隨數十年的哥迷，但對他們來說都是難能可貴，包括有親戚轉贈的張國榮親筆簽名、有長輩的遺物膠唱片、甚至乎節衣縮食慳錢買到的唱片，他們欣賞張國榮的外表、讚嘆他的才華和電影角色上的迷人，當他們欣賞哥哥的舊片段時，個個都讚他靚仔，Emily更細心留意張國榮每一部份：「佢啲腳趾好靚，有一次佢除鞋演出睇到。」

「喺YouTube睇佢嘅作品」

溫文的Annette說：「我13歲就鍾意哥哥，無意中喺YouTube睇到佢嘅作品，跟住慢慢發掘，第一首聽嘅歌係《由零開始》，我好鍾意佢97年演唱會，佢形象好前衞，打破以前社會嘅框架，男人點可以着高踭鞋、留長頭髮？我就覺得佢有一種反叛。都有少少影響到我，有啲嘢唔合理，唔應該係咁，我就會嘗試打破呢樣嘢，認為唔應該係咁、唔係正義，就嘗試好似佢咁突破社會發聲，我會堅持自己。」

「做自己」會是這幾個「後榮迷」啟發得最多的，Emily說：「我好鍾意睇BL嘅故事，有朋友介紹我睇《霸王別姬》先接觸哥哥，有時聽佢嘅歌紓解心情，同埋學識唔好因為其他人眼光而影響自己。當年佢演唱會，長頭髮俾人鬧不男不女，點解着到咁樣表演，啲人唔理解佢。到佢唱《紅》着高踭鞋，都唔理人點講。佢做自己不斷提醒我。而我知道佢拍《流星雨》時電影業低迷，佢為咗幫電影業，像徵式收咗一蚊酬勞，用自己能力幫助人，係好值得學習。」張國榮做好人、存好心、做好事，正正再體現到一個生命正在影響另一個生命。

現正在大學修讀電影系的阿King，自言程度上揀選這一科都因為張國榮：「欣賞佢嘅努力、好堅持，讀電影都唔多唔少有佢影響。就算睇完《鎗王》，都會想試下ipsc（射擊），聽完佢嘅歌，都會模仿一下佢唱歌。」阿King也很欣賞張國榮工作認真，追求完美的態度：「欣賞對人態度同對自己要求，所有嘢都做到完美，有時唱到一半唔記得歌詞佢會重新唱，有啲人會選擇lur過或輕輕帶過，但佢會話唱過首歌。」

學習感恩多謝身邊人

就讀大學設計系的Alison，最感受到張國榮堅持忠於自己：「我會學佢對人好，佢對人好，講嘢直，但好多人buy佢講法，佢都係想表達自己感受，我學識咗，要多啲關心人。以前我唔係好理人感受，好易妒忌，好多嘢好固執，為咗哥哥我會同人哋多啲交流。」

Emily說：「喺呢世代出世嘅小朋友，會俾好多人質疑，對你有啲偏見，覺得學生淨係得讀書，讀書至有好出路，人哋會對你好多抨擊，我覺得要堅持自己唔係容易嘅事。而佢成日多謝身邊幫佢嘅人，我本身自我中心，𠵱家仲未做到佢嗰隻humble同埋嗰種感恩嘅人生態度，我要學識呢樣嘢。」

場地提供：Playground（Entertainment）Limited