韓國經典劇《天國的階梯》兩位主角權相佑（權權）和崔智友（友姐），當年憑劇集紅遍亞洲，兩人亦各自組織幸福家庭，並專注於家庭樂。現年45歲的韓劇「催淚天后」崔智友大前年3月突然宣佈做人妻，嫁細9歲的圈外男友，並於去年5月平安誕女，榮升做媽媽。不過友姐現時就以湊女為樂，未有急於復出拍劇，不過自從她低調開IG後，她就不時放生活照及家庭照，與fans作互動。

素顏少女味十足

當中友姐昨日又在IG上載新靚相，只見友姐穿上白Tee及牛仔褲，素顏上陣被網民讚似少女，而她向着鏡頭展示甜笑，同時又留言：「在朋友家」，未知是否和老公一起出席朋友聚會，網民紛紛猜測照片由友姐的老公操刀。

製作巨型紙屋

另外，權權和演員老婆孫泰英今年結婚第13年，兩人育有一子一女。孫泰英今日在IG大晒親子樂的照片，照片中可見權權和女兒正坐在地上製作「巨型紙屋」，權權和女兒正為紙屋油上顏色，孫泰英亦留言：「依然慈祥的爸爸，最棒了！」而網民的焦點卻落在權權和孫泰英的豪宅上，當中可見豪宅的佈置以白色為主，客廳十分寬敞，放了一張大梳化及大餐枱後，權權和女兒依舊有足夠空間在地上玩。而地下一層連接大花園，亦可見有樓梯上二樓，足證權權的豪宅最少樓高兩層。

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