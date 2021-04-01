有份演出韓國綜藝節目《我家的熊孩子》的50歲男星朴修弘，早前被爆遭胞兄侵吞100億韓圜（約6,857萬港元）的財產，其遭遇令外界深表同情，朴修弘更坦言胞兄避而不見，甚至有傳聞指胞兄及嫂子疑似正滯留在美國加州。

陷財困仍做善事

雖然朴修弘財政陷入困境，但依然不遺餘力做善事，今日有報道指，朴修弘上月捐贈了1,000萬韓圜（約6.8萬港元）給兒童福利機構「愛心院」，以助機構更換用了逾十年的車輛，據悉朴修弘當時更向機構人士表示：「沒辦法捐太多，非常抱歉。」而相關人士亦透露朴修弘自2002年起就一直捐款給予機構，令不少網民大讚他善良。

擬海外留學

另外，今日再有爆料影片公開了朴修弘姪女與友人的對話截圖，只見友人率先表示：「我知道你們家都是靠叔叔（朴修弘）養活的」，但姪女作出否認：「絕對不是，沒拿叔叔一分錢。」對話中又見朴修弘姪女稱打算去海外留學，又曾自信地表示：「我家錢很多，不用擔心，沒有偷呃拐騙，只有稅金被搶光。」

雖然朴修弘姪女聲稱沒有拿叔叔的錢，但有網民質疑當時朴修弘安排胞兄任經理人，胞兄才有收入，但其姪女卻不知感恩，還炫富屋企錢多，其絲毫不受影響的態度更令外界氣憤。影片還公開了部份朴修弘姪女IG的相片，只見年紀輕輕還是學生的她，枱上就放了名牌香水，又跟朋友到五星級酒店用餐，引起網民熱議。

胞兄熟人斥自導自演

同時，一名自稱與朴修弘胞兄相識逾20年的網民，就留言反駁斥侵吞財產的報道不實，更指朴修弘是窮鬼，根本不可能有100億財產，並暗示報道是朴修弘自編自導自演，但相關留言未能證實真偽。

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