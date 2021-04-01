63歲的莎朗史東（Sharon Stone）最近推出自傳《The Beauty of Living Twice》連環爆料，除了爆出她與妹妹小時候遭外公性侵，其中還有不少她在影圈的故事，包括她曾親自掏荷包，出糧請當時寂寂無名的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）。

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）現雖貴為奧斯卡影帝，但未拍《鐵達尼號》（Titanic）前卻冇人識。莎朗史東就指，當年她是《鳳舞狂沙》（The Quick And The Dead）的監製兼主演，為力撐里安納度不惜工本：「那個叫里安納度狄卡比奧的小朋友，是唯一一個人在試鏡中完勝，但電影公司就問她：『莎朗，為何用一個無名小子？為何你經常要開槍射自己的腳？』」更指如果要用里安納度，就叫莎朗在自己的人工中扣，結果莎朗果然這樣做，里安納度才能參演《鳳舞狂沙》。

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