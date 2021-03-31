香水不但是種香氣，更代表着一個人的形象和個性，或是一段值得珍藏的回憶。3、4月有多款新香水面世，既有充滿女人味的花香，亦有甜美活力的果香，任君選擇；男士香水亦以破格的新香味，為春夏帶來驚喜。

【甜果香】

以不同花香擄獲女士心的Dolce & Gabbana的Dolce系列，最近又有新成員加入。Dolce Rose淡香氛以香甜的青蘋果、紅醋栗和白桃的果味前調開頭，配合玫瑰和百葉玫瑰香組成的花香調，並以柔和的麝香平衡濃厚的玫瑰中調，帶來清新獨特的香氣，嫵媚的玫瑰色玻璃瓶包裝也是賣點之一；廣告模特兒Deva Cassel更編排了Dolce Rose舞蹈，創作出TikTok挑戰賽，話題性十足。

Serge Lutens是法國著名的小眾香氛品牌，每一款香味都是極具代表性。全新的LA DOMPTEUSE ENCAGÉE香水，意指「被困的馴獸師」，淡雅的雞蛋花、杏仁及依蘭依蘭的香調柔和中帶點刺激感，恍如走進了黑暗與希望之間，別有韻味。

Atelier Cologne 全新推出的精醇古龍「Lemon Island 茉雨心檸」，首次以羅德里格斯島檸檬為主調，結合同樣採購自印度洋地區的印度茉莉及寧神舒壓的馬達加斯加香草，青新奇妙的檸香，噴一下即時喚醒官感。值得一提，Atelier Cologne 為調配這款香水，特意與扎根格拉斯的香氛家族企業 Mane 合作，建立當地採購及萃取鏈，以支持羅德里格斯島當地經濟。

Moschino的創意總監Jeremy Scott，一向有着天馬行空的創意，過去他曾推出小熊造型的Toy 2香水，展現童趣，今年全新的Moschino Toy 2 Bubble Gum 香水，換上迷人的粉紅色調，以粉紅玫瑰、義大利檸檬精油、口香糖、肉桂、薑粉、黑醋栗交織出甜蜜氣息，並以水蜜桃、雪松精油、絲絨麝香雞尾酒俏皮作尾調，無論香氛與造型，都收服一眾少女心。

【花木香】

喜歡有個性的香氛，相信都不會對Diptyque感到陌生。品牌在慶祝60週年之際， 推出紀念香氛「Orphéon爵夢淡香精」，以致敬三位創始人，帶領大家重回到品牌初始之地——60年代的巴黎Orphéon咖啡館。品牌的調香師Olivier PescheuxOrphéon利用雪松、岩蘭草、廣藿香及等木香，混合的濃郁杜松子和委內瑞拉香豆的香味，營造出咖啡館空間感，後調轉化為撲鼻而 來的女士花香，依蘭依蘭、木蘭花、大馬士革玫瑰的香氣相互交織，配上插畫師Gianpaolo Pagni所設計的包裝圖案，展現出獨樹一幟的風格。

MCM亦加入戰團，宣佈和Inter Parfums合作，首次推出獨家新香水，將MCM皮革背包變成香水瓶，用上標誌性的Cognac Visetos Logo圖案，向經典設計致敬。香調方面以樹莓、茉莉、木材和純粹灰琥珀(Ambrox®Super)配搭而成，花木香氣中帶點果香，活力滿滿。

Dior的經典J’adore香薰，相信不用再多介紹，品牌4月新推出的Infinissime香薰，同樣值得留意，蘊含獨特的格拉斯晚香玉，佐以馥郁感性的木質氣息，香氣與過往稍微不同，J’adore系列的標誌性花香若隱若現，整體散發出自信的女性氣質。

Givenchy則帶來了限定禁忌香水典藏版L’Interdit Millesime，橙花是香水的主軸，而原料的採收時間特別重要，今次每瓶香水均含有至少一百多朵於2020年3月豐收的埃及橙花。至於前調和尾調分別為埃及苦橙、生薑及麝香，聞起來不會死甜，氣質迷人。

【男士香水】

Giorgio Armani 的全新男士香氛，特意找來荷李活影星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）演繹，未推出便引起話題。新香水以橘子和佛手柑為前調，再以檸檬精油注入清新活力，ARMANI 獨家的迷迭香和薰衣草芳香配方，更為香水注入優雅與強烈的誘惑魅力。瓶身線條純淨簡約，瓶頸則以細滑磨砂效果，重現男士禮服的緞面腰封設計，份外別緻。

自從Louis Vuitton開拓了香水市場，多個系列都大受歡迎，今次推出的On the Beach 香水，為 Parfums de Cologne 系列裏的第五隻中性香水，以輕盈柑橘、檸檬香氣與馥郁花香勾勒出怡人的海岸風光氣味，瓶身用上夕陽下橘紅又帶點藍色的漸變天空色調，帶大家享受夏日海灘假期，沁涼舒暢。

男士們的另一個選擇，還有Hermès的全新香水作品Hermès H24，品牌專屬調香師Christine Nagel擺脫男性香水常用的木香調 ，改為採用具有乾草香和青草味快樂鼠尾草， 和擁有淡淡動物香調的龍涎香基調，又使用了特殊的生物科技，利用自然且環保的酶促反應製造出全新的分子，製造出獨一無二的男人味。

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