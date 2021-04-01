今日在「哥哥」張國榮逝世18年的日子，由「健康·旦」再舉辦線上音樂會，《想你‧張國榮》於晚上7時半直播，同樣在尖沙嘴海運大廈舉行。在音樂會直播前夕，大會播出陳淑芬的訪問片段，她提到哥哥是個自信心爆棚的人，如他在世，一定願意出來為香港人打氣，而主持人鄭丹瑞表示今次是以張國榮的歌聲，去打這場疫情的仗。

音樂會一開始，在港島海岸的大廈「投影」了哥哥的照片，然後播出哥哥主唱的歌曲《明星》，聽到哥哥的歌聲，令人十分懷念。鄭丹瑞開場時談到今次除了與想念哥哥的朋友一起懷念之外，亦想以哥哥的名義幫助長者及弱勢社群籌款，善籌將捐予「惜食堂」，阿丹說︰「哥哥，相信你會答我，好呀！你永遠係我哋心目中的哥哥。」

隨後由莫文蔚打頭陣唱出哥哥的《春夏秋冬》和《怪你過分美麗》，其間播出哥哥的經典歌間場，之後輪到李克勤唱了《想妳》和《為妳鍾情》兩首歌曲，其間大會播出多首哥哥的經典快歌如《側面》、《少女心事》、《不羈的風》等。

之後由4位無伴奏人聲樂團Metro Vocal Group唱出歌曲《追》，雖然他們是外籍人士，但唱出廣東歌時，亦十分動聽，緊接是張智霖唱出《風繼續吹》和《風再起時》兩首歌。接近尾聲，大會播出由古巨基唱出一首紀念哥哥的歌曲《Dear Leslie》，片段中有不少哥哥與歌迷往日的相片。歌神許冠傑壓軸出場，與兒子許懷恩彈結他唱出與哥哥合作的歌曲《沉默是金》，當阿Sam唱出《有誰共鳴》一曲時，Sam在最後一句改了歌詞「夜闌靜，願哥哥可感應」。

Sam最後唱出自己的歌曲《珍惜》，他說︰「作為哥哥好的好朋友，呢首歌我代表佢送畀喜歡Leslie全球『哥』迷，希望大家珍惜香港呢塊福地，同埋珍惜呢位聲色藝俱全嘅歌手。」最後播出由哥哥唱的盧冠廷歌曲《但願人長久》，為音樂會作結。

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