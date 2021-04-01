麥貝夷日前在互聯網發佈怒轟「你性伴侶的數量多得驚人」，此文一出即引來網民阻擊，矛頭直指曾經傳過緋聞的翟威廉（William）。William今天於大角嘴出席活動，為自己的日本飲料生意擺攤位，William澄清自己從未跟麥貝夷拍拖，不過就直認一直有跟不同女伴拍散拖，當中日本、韓國女性都有。William澄清說：「我要澄清一點，我唔係麥貝夷男友，我哋從來冇拍過拖，但我睇個story佢唔係講佢男朋友，我就諗佢係咪講緊我？我WhatsApp佢已經封咗我，我有叫個朋友叫佢（麥貝夷）澄清，我朋友話唔方便。本人單身咗7年，可以話陳庭欣之後都冇拍拖，伴侶係有嘅，呢個係我嘅生活，如果真係令到人唔開心，我向佢say sorry。」

問到他伴侶是指性伴侶嗎？他說：「人哋點講冇所謂，我係有拍散拖，日本、韓國女仔都有，呢個係我嘅生活模式。」他又坦言事件發生後令他糾結又不開心，不過當他聽到Sammi的歌曲《我們都是這樣長大的》，決定站出來迎接事件，問他可感到指控太大，感到無辜？他說：「唔緊要，我36歲人，過多4年就4張，我自己嘅生活自己決定。我從來唔講大話，感情上好直接。」提到「性伴多得驚人」，William說：「我係正常人，唔好問我幾多個，我要澄清，唔係無數咁多。」

另外，剛宣佈被求婚的戴月（Kikko）跟未婚夫Stone亦在場，原來Stone是經營果茶生意的商人，二人拍拖3年，Kikko指求婚相當驚喜，但仍未計劃結婚的細節，婚後也會繼續幕前工作，現時正學跳舞，努力裝備自己。

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