男子組合MIRROR將於下月在九展Star Hall舉行《ONE & ALL》演唱會，最初只舉行5月7日及8日兩場，但門票火速秒殺，MIRROR立即宣佈加開9日及10日兩場，但當時因疫情入座率只得50%，僅可容納約1,500人，令門票更加搶手，「黃牛黨」更把原價2,840元兩張的套票炒至8,000元。有見及此，MIRROR昨日宣佈終極加開5月11日最後一場，加上政府批准入座率增至75%，加推與加場門票今日同時發售，有「鏡粉」要求實名制，以杜絕黃牛黨。

想父母捧場

昨日MIRROR幾位成員在不同活動現身，其中姜濤到九龍灣出席活動，被問是否欠下很多「飛債」？他說：「我冇乜朋友，所以唔係好多，當然想父母嚟，但爸爸之前唔舒服，屋企人比較擔心。」見姜B消瘦不少，他笑言感謝化妝師幫忙，但稱仍未達經理人黃慧君（花姐）要求，姜B說：「舊年喺台灣拍劇時最巔峯重咗8kg（約17.6磅），𠵱家未夠膽上磅，但開騷要有體力，所以唔會禁食，反而同隊友做gym。」屆時會否騷肌？他笑說：「我聽Jeremy（李駿傑）話留返下年有機會開紅館時先騷！」日前譚詠麟（倫伯）大讚姜B，但有鏡粉擔心他的「燈神」威力「燈」死偶像，姜B謂：「唔會，俾人稱讚係開心，冇乜信呢啲邪嘢。」

另外，盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）分別在銅鑼灣及旺角出席活動，Anson Lo說：「今次真係最後一次加場，希望體力可以持續咁多日，因為九成係跳唱歌，同埋樣會殘，影響視覺唔好。」Edan同樣擔心體力問題，而自彈自唱時經常「反白眼」的他笑言：「𠵱家苦練開眼，盡量唔會反白眼或者合實，要多啲練習表情管理。」他更笑稱不介意跟Anson Lo在演唱會上表演咀嘴。

Ian拍拖宣傳

至於陳卓賢（Ian）昨日就與女友盧慧敏（Amy）以情侶檔，聯同太保、吳家麗、葉童、黃光亮等在九展出席劇集《無限斜棟有限公司》記者會，Ian對於MIRROR再加場感到開心，他說：「如果條件允許，就算開10幾場，我哋都唔會呻攰！」對於有位自稱「嘉熙」的人幫鏡粉購票收錢後卻沒有門票又不退錢，及後更玩失蹤，Ian表示：「出活動都見過佢，再次鼓勵大家用正確途徑買飛，亦有人借演唱會去做非法行為。」而Amy則大方表示會看MIRROR演唱會支持男友。