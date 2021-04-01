潮人潘世亨（Kevin Poon）與現年26歲中英混血太太麥少瑜（Fiona）去年在香港註冊結緍，夫妻本來打算到求婚地夏威夷舉行婚禮，無奈一直受疫情影響未成行。雖然麥少瑜是混血兒背景，但熱愛中國傳統文化，結婚當日做足傳統儀式又穿上裙褂斟茶，兩人更講到明喜歡小朋友，希望盡快生BB。麥少瑜昨日在IG興奮報喜成功陀B，並寫上「Baby Poon on the way.」2人即將榮升父母。照片中麥少瑜身處海邊，穿上泳衣top加貼身短褲，側面和正面騷孕肚，還將手輕輕撫摸肚邊，又十分relax地做出伸展動作，目測她陀B超過3個月，明顯豐胸，但手腳依然纖幼，面上流露出幸福喜悅感覺。

Kevin Poon認識不少圈中藝人，而麥少瑜亦是熊黛琳師妹做模特兒出身，喜訊一出即獲圈中人留言送上恭喜，在2人結婚之日得到花球的吳千語更大讚好友陀B仍好靚，還有謝婷婷、Angel Chu 、鄭欣宜等均留言祝賀。曾和Kevin Poon合作搞潮牌的好友陳冠希（Edison）早年已為人父，他送上祝福「BABY POON EVERYTHING GON BE SO PERFECT !」（一切會變得美好）加以心心眼icon，戥好友做老豆高興。Edison現居美國，其個人潮牌CLOT經常和Nike合作，近日亦捲入新疆棉風波，被小粉紅狙擊，要暫時把即將推出潮鞋抽起。

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