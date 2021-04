潮人潘世亨(Kevin Poon)與現年26歲中英混血太太麥少瑜(Fiona)去年在香港註冊結緍,夫妻本來打算到求婚地夏威夷舉行婚禮,無奈一直受疫情影響未成行。雖然麥少瑜是混血兒背景,但熱愛中國傳統文化,結婚當日做足傳統儀式又穿上裙褂斟茶,兩人更講到明喜歡小朋友,希望盡快生BB。麥少瑜昨日在IG興奮報喜成功陀B,並寫上「Baby Poon on the way.」2人即將榮升父母。照片中麥少瑜身處海邊,穿上泳衣top加貼身短褲,側面和正面騷孕肚,還將手輕輕撫摸肚邊,又十分relax地做出伸展動作,目測她陀B超過3個月,明顯豐胸,但手腳依然纖幼,面上流露出幸福喜悅感覺。

Kevin Poon認識不少圈中藝人,而麥少瑜亦是熊黛琳師妹做模特兒出身,喜訊一出即獲圈中人留言送上恭喜,在2人結婚之日得到花球的吳千語更大讚好友陀B仍好靚,還有謝婷婷、Angel Chu 、鄭欣宜等均留言祝賀。曾和Kevin Poon合作搞潮牌的好友陳冠希(Edison)早年已為人父,他送上祝福「BABY POON EVERYTHING GON BE SO PERFECT !」(一切會變得美好)加以心心眼icon,戥好友做老豆高興。Edison現居美國,其個人潮牌CLOT經常和Nike合作,近日亦捲入新疆棉風波,被小粉紅狙擊,要暫時把即將推出潮鞋抽起。

