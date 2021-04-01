韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元，大前年嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，兩人育有一女。咸素元婚後是非不斷，繼早前驚爆她和陳華離婚傳聞後，日前又捲入造假爭議，被網民質疑於TV朝鮮節目《妻子的味道》中公開位於大陸的婆家，原來是出租的Airbnb別墅。雖然有不少觀眾作出投訴，但咸素元和節目組就一直未有回應，直到昨日有網民發現《妻子的味道》已靜雞雞刪除了相關爭議場面。

其餘集數也受影響

據韓媒報道，《妻子的味道》刪除了前年10月8日播出的67集中有關陳華位於哈爾濱別墅的場面。韓媒於昨日下午在網上搜尋有關《妻子的味道》第67集的重播，但卻發現已經未能搜尋，雖然在《妻子的味道》的網頁上仍可以重播第67集，但相關爭議場面亦已刪除。

搜尋網站Naver相關人士解釋說：「《妻子的味道》在移交第67集的過程中出現的錯誤。」 意味着《妻子的味道》刪除了最近引發造假爭議的部份場面再重新上傳。除了第67集外，第68集和第69集也進行了部份的剪輯。不過《妻子的味道》今日否認偷刪片段，表示：「因為製作組與負責網上節目重播的平台溝通出現問題，正進行處理，將於今日再度上載完整版的影片。」

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