Gucci 在中環舉行Ouverture of Something that Never Ended《無邊序曲》全新系列預覽,系列之前是以嶄新方式,透過一連7天的線上時裝劇集來呈現。創意總監Alessandro Michele這次離開舒適圈,帶來新視野,不再受傳統的季度框框,繼續遊走在男女性別之間,沒有所謂的強制劃分。

除了依然找到摩登復古的造型,也注入不少生活化元素,耀眼華麗珠片服飾,搭配波褲與連襪筒的足球鞋,營造強烈對比; polo shirt飾上貓貓細節,讓大男孩也可以耍萌。街頭風格元素也貫穿系列,設計師Alessandro Michele將自己的lucky number 25號,以及品牌的創立年份1961放於衞衣和tee之上,搶眼富潮流氣息,又將首次於Gucci主理的系列重現大家眼前,並換上「something that never end」的標籤。

手袋方面,靈感來自「紅白藍」的手挽袋,袋上的「Gucci」刻意倒轉,甚為有趣;全新的竹製handle bag備大、中、小,手挽位置配備小皮帶,避免長時間使用會變形之餘,搶色效果更添時尚氣息。

另一邊廂,On Pedder最近與插畫家 Charlene Man合作,以慵懶的快樂「Joy of Being Lazy」為主題,為壓抑的疫下生活帶來一點甜。Charlene Man將天馬行空的插畫印在精美的文具和麻質手挽袋上,插畫靈感來自藝術家喬治秀拉(Georges Seurat)的畫作,呼應主題展示悠閒時光,於On Pedder消費便能免費獲得。中環店亦設立了非常適合打卡的「神社」和收集箱,大家可以寫下因懶惰而不想做所以延遲做的To Do List,俏皮帶玩味,兩者攜手以藝術角度,為春季系列揭開序幕,兼cheer up平凡的日常,別有意義。

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!