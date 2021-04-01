Gucci 在中環舉行Ouverture of Something that Never Ended《無邊序曲》全新系列預覽，系列之前是以嶄新方式，透過一連7天的線上時裝劇集來呈現。創意總監Alessandro Michele這次離開舒適圈，帶來新視野，不再受傳統的季度框框，繼續遊走在男女性別之間，沒有所謂的強制劃分。

除了依然找到摩登復古的造型，也注入不少生活化元素，耀眼華麗珠片服飾，搭配波褲與連襪筒的足球鞋，營造強烈對比； polo shirt飾上貓貓細節，讓大男孩也可以耍萌。街頭風格元素也貫穿系列，設計師Alessandro Michele將自己的lucky number 25號，以及品牌的創立年份1961放於衞衣和tee之上，搶眼富潮流氣息，又將首次於Gucci主理的系列重現大家眼前，並換上「something that never end」的標籤。

手袋方面，靈感來自「紅白藍」的手挽袋，袋上的「Gucci」刻意倒轉，甚為有趣；全新的竹製handle bag備大、中、小，手挽位置配備小皮帶，避免長時間使用會變形之餘，搶色效果更添時尚氣息。

另一邊廂，On Pedder最近與插畫家 Charlene Man合作，以慵懶的快樂「Joy of Being Lazy」為主題，為壓抑的疫下生活帶來一點甜。Charlene Man將天馬行空的插畫印在精美的文具和麻質手挽袋上，插畫靈感來自藝術家喬治秀拉（Georges Seurat）的畫作，呼應主題展示悠閒時光，於On Pedder消費便能免費獲得。中環店亦設立了非常適合打卡的「神社」和收集箱，大家可以寫下因懶惰而不想做所以延遲做的To Do List，俏皮帶玩味，兩者攜手以藝術角度，為春季系列揭開序幕，兼cheer up平凡的日常，別有意義。

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