近日因為新疆棉事件引發輿論，多名藝人跟「被點名」品牌割席表忠，包括陳奕迅、陳偉霆、周柏豪、彭于晏、楊穎（Angelababy）等人，而聲稱自己是「護旗手」的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），表忠宣佈跟Adidas解約後，其韓國的工作就受到影響，他代言的免稅店將其代言照下架。

韓媒《世界日報》今日以「Jackson支持使用新疆棉，新世界免稅店的恥辱」為題撰文，內容引述了官媒《環球時報》的報道，重提免稅店已在IG刪除Jackson的代言照一事，批評免稅店的做法不妥。

Lisa@BLACK PINK受牽連

另外，大陸抵制運動更疑似影響到身為Adidas代言人的女團BLACK PINK成員Lisa。Lisa早前為大陸時尚雜誌《時尚芭莎》拍攝4月份封面，雜誌商更在官方微博高調宣傳，不過有網民發現，雜誌已低調刪除相關宣傳貼文，亦找不到相關封面的照片，引起網民熱議，認為Lisa雜誌相無故被抽起與其代言人身份有關。

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