資深演員魯振順入行逾40年，是無綫藝員第八期訓練班畢業，80年代在《歡樂今宵》演出，在木人巷久經訓練，扮嘢本事了得，之後參與多部劇集拍攝，包括《真情》、《封神榜》、《巾幗梟雄之義海豪情》等，擅長扮演太監和乸型角色，1996年在劇集《笑傲江湖》扮演「東方不敗」更是代表作，曾被金庸點名稱讚傳神。

現年63歲的魯振順感情生活低調，曾經傳出「基的疑惑」，不過，魯振順早年接受訪問時透露，指有位拍拖7年的女友，在分手後才告之曾為他墮胎兩次，因為不想影響他的事業，魯振順慨嘆舊愛根本不了解他，因為他最想要的是家庭，娛樂圈沒有安全感，惟有家庭才真正屬於自己。

人生路上經過高低起跌的魯振順，曾因欠債200萬被追數險破產，又試過被江湖人士迫拍戲，加上與拍拖7年的女友分手，1987年因承受不了種種壓力而割脈自殺，當時他正在拍亞視劇《香港情》，在劇中扮演他妹妹的甄楚倩遲到6個鐘，5集戲拍了3個月，魯振順情緒爆發，心想「等甚麼？等運到、等食飯、等沖涼、等死？」

之後魯振順到酒吧飲酒，朋友送他回家時，他在停車場踢爆防火箱，用一塊大玻璃割脈，死過翻生的他，康復後重新振作，現在仍活躍娛樂圈，去年魯振順接受雜誌訪問，坦言渴望有一段黃昏戀，組織家庭，「我唔想死咗都冇人知，希望在明天！」

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