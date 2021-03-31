「風裏笑着風裏唱，感激天意碰着你……」張國榮2003年選擇離開，轉眼已經18年。他的歌迷熱情不減，支持者越來越多，一班「後榮迷」除了搜羅收藏品外，更透過他的作品深度了解，發掘他的個性，從他的內涵讓自己有人生方向，對自己心靈作出鼓勵，張國榮成為他們的「精神領袖」。雖然兩代人未能「同途偶遇在這星球上」，但仍然「燃亮飄渺人生」，能為別人帶來正面影響力，惟獨張國榮才能是真正的傳奇人物！

一班00後出世的「後榮迷」，早前在新蒲崗接受《蘋果》訪問，分別有18歲Annette、19歲Emily、18歲阿King、16歲EY、18歲Alison和16歲Ariel。這一代的年輕人，紛紛轉投K-Pop、J-Pop等，但這幾位「後榮迷」不會害怕被取笑喜歡「老餅」，反而把握機會把張國榮宣揚，Alison會跟喜歡陳百強的母親爭論誰的偶像更靚仔，Emily更自豪說：「佢哋唔會笑我，因為佢哋K-Pop偶像嘅偶像就係張國榮，佢喺韓國瘋魔萬千少男少女，《Running Man》成日喺節目提起張國榮。」

他們受訪時更晒出自己最愛的收藏品，數量當然不及追隨數十年的榮迷，但對他們來說都是難能可貴。有親戚轉送的張國榮親筆簽名、有長輩的遺物白膠唱片，甚至節衣縮食慳錢買到的唱片，他們欣賞張國榮的外表，讚嘆他的才華和電影角色上的迷人，欣賞舊片段時，個個讚他靚仔，Emily更細心得留意張國榮的每一部份：「佢啲腳趾好靚﹗有一次佢除鞋演出睇到。」

以哥哥為學習榜樣

年輕人有自己的眼光、角度去看世界，豈止膚淺地欣賞張國榮的外表！溫文的Annette說：「我13歲就鍾意哥哥，無意中喺YouTube睇到佢嘅作品，跟住慢慢發掘，第一首聽嘅歌係《由零開始》，而我好鍾意佢1997年演唱會，佢形象好前衛，打破以前社會嘅框架，男人點可以着高踭鞋、留長頭髮，我就覺得佢有一種反叛。有少少影響到我，有啲嘢唔合理，唔應該係咁，我就會嘗試打破呢樣嘢，認為唔應該係咁、唔係正義，就嘗試好似佢咁突破社會發聲，我會堅持自己。」

聽哥哥《我》治療焦慮症

EY投入得在今年張國榮死忌前夕，獨力舉辦張國榮展覽，張國榮的說話深深印在她腦海，潤澤自己由谷底走回光明：「佢最後一次公開演唱《我》，之後同好多fans講：『人最緊要係懂得愛人，也要欣賞自己。』呢句好啟發到我，一、兩年前我有焦慮症，當時因為好小嘅焦慮，我會喺屋企行來行去，最嚴重嘅時候我維持咗半年。當我心理狀態唔好，就會重複睇哥哥演唱會唱呢首歌，我覺得要學習佢，愛自己、對自己好啲，我只係睇佢演唱會嗰一個部份，重複一日睇十幾次。不斷講哥哥真係好犀利，喺佢咁辛苦嗰陣，當時傳佢身體狀態唔係咁好，但佢都想傳達一啲訊息畀fans，作為比佢更渺小嘅我，都應該要加油。」自言性格不像傳統女孩般斯文，更曾被老師當眾羞辱，曾討厭自己的性格，但張國榮的說話鼓勵她的心靈，學識放下執着，毋須過於顧慮別人的看法。

哥哥巨星魅力光芒四射，後榮迷亦從他身上學懂努力做自己，活躍的Emily笑說：「我好鍾意睇BL嘅故事，有朋友介紹我睇《霸王別姬》先接觸哥哥，有時聽佢嘅歌紓解心情，同埋學識唔好因為其他人嘅眼光而影響自己。當年佢演唱會，長頭髮俾人鬧不男不女，點解着到咁樣表演，啲人唔理解佢。到佢唱《紅》着高踭鞋，都唔理人點講，佢做自己（嘅態度）不斷提醒我，而我知道佢拍《流星雨》時電影業低迷，佢為咗幫電影業，象徵式收咗一蚊酬勞，用自己能力幫助別人，係好值得學習。」

用生命感動生命

張國榮所做的一切，體現到一個生命正在影響另一個生命。Ariel同樣因為這個原因而喜歡有個性的張國榮，難忘他在《我》作品的一句歌詞「I am what I am」，Ariel續說：「我由細到而家，注重人哋點睇我，做每一樣嘢前會諗有冇人對我有咩改觀，佢咁出名，會叫fans做番自己，或者衣着、揀嘅戲，好代表到佢係好忠於自己。我鍾意嘅嘢，唔係啲乜，只係個人喜好，或者衣着，我可以忠於自己，唔使太理其他人，令自己大膽啲。」

現正在大學修讀電影系的阿King，自言揀選這一科是因為張國榮：「欣賞佢嘅努力、好堅持，遇到挫折不放棄，喺《今夜不設防》訪問，佢講以前辛酸史，好感觸，欣賞佢捱過去，成就咗今日，令我哋仲係咁鍾意佢。讀電影都唔多唔少受佢影響。就算睇完《鎗王》都會想試吓IPSC（射擊），聽完佢嘅歌，都會模仿一下佢唱歌。」阿King欣賞張國榮工作認真，追求完美態度：「欣賞對人態度同對自己要求，所有嘢都做到完美，有時唱到一半唔記得歌詞，佢會重新唱，有啲人會選擇𦧲過或輕輕帶過。」

靠「榮迷」延續真善美

就讀大學設計系的Alison，印象最深是看過一篇榮迷訪問：「有一個fans分享，嗰個人同老公離婚有抑鬱症，半夜喺條街喊，遇上經過嘅哥哥，哥哥好耐心問佢有冇事，一直等佢冷靜落嚟，然後陪佢傾咗成晚，最厲害係之後佢仲繼續得閒就打畀嗰個粉絲，問候吓佢嘅情緒，可惜2003年哥哥走咗。」她最感受到張國榮堅持忠於自己，「我會學佢對人好、講嘢直，佢係想表達自己感受，我學識咗，要多啲關心人，表達自己感受，唔好收埋。以前我唔係好理人感受，好易妒忌，好多嘢好固執，為咗哥哥，我會同人哋多啲交流。」

Emily形容哥哥的擇善固執值得大家學習：「喺呢個世道出世嘅小朋友，會俾好多人質疑，對你有啲偏見，覺得學生淨係得讀書，讀書先有好出路，人哋會對你好多抨擊，我覺得要堅持做自己唔容易，張國榮喺一個比較封閉嘅年代而做到呢樣嘢，佢成日多謝身邊幫佢嘅人。雖然我本身係自我中心，而家仲未做到佢嗰隻humble（謙卑），同埋嗰種感恩嘅人生態度，呢啲我都要學習。」

EY在2017特別開fanpage，由轉載文章，發展到寫電影分析，又開設「後榮迷」IG賬號，本月29日至4月11日舉行《風繼續吹》張國榮18周年紀念展：「唔係內心鍾意就算，佢已經唔喺度唔會有新作品，要發掘深度，先可以令更多人對哥哥有興趣，傳承佢嘅精神價值。」整個展覽由EY獨力籌備，其中更找來5位插畫師重新畫不同角度的張國榮。

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