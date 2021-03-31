香水不但是種香氣，更代表着一個人的形象和個性，或是一段值得珍藏的回憶。這兩個月有多款新香水面世，既有充滿女人味的花香，也有甜美活力的果香；男士香水亦以破格的新香味，帶來驚喜。

【主打果甜香】

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana的Dolce系列以不同花香俘虜女士的心，最近又有新成員加入。Dolce Rose淡香氛以香甜的青蘋果、紅醋栗和白桃的果味前調開頭，配合玫瑰和百葉玫瑰香組成的花香調，並以柔和的麝香平衡濃厚的玫瑰中調，帶來清新獨特的香氣，嫵媚的玫瑰色玻璃瓶包裝也是賣點之一。

Serge Lutens

Serge Lutens是法國著名的小眾香氛品牌，每款香味都極具代表性。全新的La Dompteuse Encagee香水，意指「被困的馴獸師」，淡雅的雞蛋花、杏仁及依蘭依蘭的香調柔和中帶點刺激感，恍如走進黑暗與希望之間，別有韻味。

Atelier Cologne

全新的精醇古龍「Lemon Island 茉雨心檸」，首次以羅德里格斯島檸檬為主調，結合同樣採購自印度洋地區的印度茉莉及寧神舒壓的馬達加斯加香草，青新奇妙的檸香噴一下即時喚醒官感。

Moschino

創意總監Jeremy Scott過去曾推出小熊造型的Toy 2香水，展現童趣，今年全新的Moschino Toy 2 Bubble Gum香水，繼續換上迷人的粉紅色調，以粉紅玫瑰、意大利檸檬精油、口香糖、肉桂、薑粉、黑醋栗交織出甜蜜氣息，並以水蜜桃、雪松精油、絲絨麝香雞尾酒俏皮地作尾調，無論香氛與造型，都收服眾少女心。

【其他花木香】

今個月推出新的Infinissime香薰，蘊含獨特格拉斯晚香玉，佐以馥郁感性的木質氣息，香氣與過往有稍微不同。

MCM也加入戰團宣佈和Inter Parfums合作，首次推出獨家新香水，更將品牌皮革背包變成香水瓶，向經典設計致敬。

在慶祝60周年之際推出紀念香氛「Orpheon爵夢淡香精」，向三位創始人致敬，帶領大家回到品牌初始之地——60年代的巴黎Orpheon咖啡館。品牌的調香師Olivier Pescheux Orpheon利用雪松、岩蘭草、廣藿香等木香，混合杜松子和委內瑞拉香豆的濃郁香味，後調轉化為撲鼻而來的女士花香。

【 男士魅力香】

採用具有乾草香和青草味快樂鼠尾草和擁有淡淡動物香調的龍涎香基調，加上特殊生物科技，以酶催化製造出全新的分子，製造出獨一無二的男人味。

以橘子和佛手柑為前調，再以檸檬精油注入清新活力，品牌獨家的迷迭香和薰衣草芳香配方，更為香水注入優雅與強烈的誘惑魅力。

On the Beach香水為品牌Parfums de Cologne系列的第五隻中性香水，以輕盈柑橘、檸檬香氣與馥郁花香勾勒出怡人的海岸風光氣味。

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