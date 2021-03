MIRROR昨日宣佈加開5月11日最後一場演唱會,而樂隊RubberBand(RB)於後日至6日在紅館開騷,梁嘉茵(Serrini)則在本月10日至11日在旺角麥花臣場地舉行三場演唱會,他們同樣因政府放寬演唱會每場入座率由50%提升至75%,加推門票。RB的門票將於今日公開發售,成員阿偉表示:「大家餓騷好耐,加推後到時更多人一齊玩番一晚!」而Serrini的門票於昨日開售,但銀行信用卡支付系統早上一度發生問題,令客戶未能完成交易,幸好有關問題下午已修復妥當。

此外,RB主音6號和Mr.主音布志綸日前亮相YouTube音樂節目《Music Panda 》,他們演繹了優客李林的《認錯》及《Let Us Go Then You and I》等歌曲,網民大讚聽出耳油。