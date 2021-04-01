賭王何鴻燊四房孻仔何猷君，前年同大陸超模奚夢瑤奉子成婚。奚夢瑤同年10月為何家生下第五代家族成員何廣燊，更是賭王第一名男孫。母憑子貴的奚夢瑤，生B後除了孖老公做真人騷搵錢外，有傳獲四太梁安琪贈送5億豪宅做獎勵，四太更揚言奚夢瑤最少要生3個。奶奶開到話，奚夢瑤亦有賣口乖，在直播中承諾會密密生，更願意增磅55磅生第2胎。

心動不如行動，日前有大陸傳媒聲稱影到何猷君陪老婆到私家醫院做產檢。短片中，只見穿上黑色鬆身衫的奚夢瑤，挨着老公坐在凳上休息，而做完檢查後，何猷君則做跑腿落樓幫老婆取藥，然後才合體去櫃枱畀錢。

至昨晚，奚夢瑤穿上一條黑色低胸晚裝現身活動，只見以往身形極瘦削的她，手臂線條明顯變粗，上圍亦見升Cup，側面看，小腹亦見微隆，令懷孕一說更加似層層。其實奚夢瑤早前在真人騷節目中，曾被正骨師傅提到脊骨有移位迹象，估計是她懷第一胎時傷到脊骨，而奚夢瑤亦在節目中透露在生B後，懷疑自己有輕微產後抑鬱。雖然如此，但她這段時間仍積極養好身體準備再生，更指若然自己有BB，會預早同囝囝做心理輔導，承諾爸媽不會因為有弟妹，而分薄對他的寵愛。

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