關注動物權益比環保永續更早成為時尚議題，越來越多奢侈品牌加入棄用皮草及珍稀皮革的行列，向殘害動物的時尚說不。Giorgio Armani 早在2016年已開始停用所有動物皮毛；Gucci從2018春夏系列開始棄用皮草，之後Michael Kors、Jimmy Choo、Burberry、Furla、Versace等品牌都相繼 anti-fur，Valentino棄用羊駝毛、Prada停用鴕鳥皮，連殿堂級的Chanel亦已停止使用鱷魚皮、蜥蜴皮等exotic skin。

近日又有好消息，Alexander McQueen及Balenciaga亦宣佈不再在系列中使用皮草，加入fur-free的名牌陣營。消息由兩大品牌所屬的母企Kering日前宣佈，Kering旗下的Gucci及Bottega Veneta早已停用皮草，而集團近年更集中火力發展新的製衣物料、天然箘絲物料Mylo，早前Stella McCartney就成功以Mylo製作衣服，由Michael Jackson女兒、22歲的Paris Jackson率先示範。

事實上，隨住業界追求環保及永續理念，更多不同的天然、eco-friendly物料被品牌試用。意大利小眾品牌Genny上月在2021秋冬米蘭時裝周上，就展出一組「蘋果皮」手袋，嶄新物料的「蘋果皮」來自果汁工廠棄置的蘋果廢料加工而成，將天然廢物升級再生。手袋系列將於今個月22日的地球日推出，售價約250歐元。

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