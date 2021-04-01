現年63歲、有「TVB綠葉王」之稱的魯振順，入行40多年演繹過無數角色，惟獨關於他的感情則鮮有提及，身邊亦不見有女伴，令不少人對懷疑他的性取向。日前魯振順接受范振鋒和林子博主持的新城節目《BiLiBALA開大喇叭》訪問，在節目上自爆婚訊，現任女友是41年前於歌唱比賽認識的女同學，計劃在抗疫成功後結婚。

魯振順自爆艷遇

對於這段「黃昏戀」，魯振順表示獲高人改名為「釋禧」後，重遇41年前曾一同參加歌星選拔賽而認識的女同學：「佢比我後生6年，嗰陣我哋有一齊上堂，不過因為我要兼顧訓練班，邊有時間參加同學聚會，變咗唔算有太多交流，好奇怪，喺舊年佢睇完我啲訪問後，了解咗魯振順，原來我係咁慘，又覺得我好真，居然搵返我。」

信媽媽安排「緣份」

言談間魯振順透露相信緣份，可能是媽媽安排女友來照顧自己，他續道：「我阿媽喺2017年走咗，嗰陣經歷過一啲事，有叫過阿媽帶埋我走，不過佢叫我要好好活下去，唔好亂諗嘢，點知冇耐女友就出現，連佢都話可能係阿媽派佢嚟陪我，好直覺想見我，我第一次食佢包嘅餃子，一食就喊，因為同我阿媽包嘅味道一模一樣，感覺好Warm，所以就更加珍惜。」

魯振順透露一直想組織家庭：「我一直都好渴望有一個家庭，冇遇人不淑，只係遇唔到，我之前見到陳榮峻同吳香倫結婚，我都好嚮往，唔知幾時先到我，可能呢幾年我釋懷咗好多嘢，所以上天安排我遇到呢個黃昏戀。」

抗疫成功即結婚

問到婚禮詳情，他坦言留抗疫成功才會舉行：「我哋計劃大排筵席，到時我哋會唱歌，部份人情可能會拎嚟做善事， 所有嘢由等女友負責，佢成日話要幫我爭番口氣，唔好成日都話我係Gay！」

足本訪問將於2日晚凌晨播出，有傳媒今日向魯振順了解，但未有回覆。好友陳榮峻今日接受傳媒訪問時表示未有聽聞，哈哈笑着說：「唔知，哈哈，真係冇聽過，但恭喜佢先！」陳榮峻表示一入TVB已認識魯振順，相交近40載，對於一直有傳魯振順是同性戀者，陳榮峻說：「咁我知佢唔係基，但從來冇聽佢講話拍拖，乜都冇，所以真係好突然。」

而節目主持人范振鋒今日接受《蘋果》電話訪問，坦言對魯振順自爆結婚感到突然，他說：「傾傾吓佢話而家有拍拖，我哋都好突然，再傾就話會結婚，我反應係『吓』，我心諗緊係男定女呢？真係（咁諗），跟住佢話女。佢自己都講，好多人都覺得佢係基嘅，而家女友係幫佢平反，到時有個新娘出嚟，大家都唔使再亂估，所以都好突然。」問到今日4月1日，這訪問是否愚人節的節目？他說：「因為我哋喺10日前已經錄咗，所以係堅嘅！堅嘅！」

缺乏一個賢內助

魯振順曾經在訪問上表示，在29歲時候曾向拍拖7年的女友求婚，慘被拒婚，分手後前度更自爆曾為他墮胎，當時對他打擊極深， 加上事業不順，結果他試過割脈自殺，其後他把感情事看開，對愛情隨緣，但依然期待遇到一拍即合的人，聲稱自己缺乏一個賢內助，一個成功的男人背後要有個女人。

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