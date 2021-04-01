每年4月1日，既是愚人節，亦是一代巨星「哥哥」張國榮的忌日。一如以往，哥哥一生摯愛的唐鶴德（唐唐），每年一到這天，都會上載哥哥的照片到社交網，以抒發思念的情懷。在踏入哥哥逝世18周年的這天，唐唐便上載了一張哥哥的獨照到IG，深情留言說：「想你了！」相中的哥哥，赤膊躺在遊艇的甲板上，在俊朗迷人的樣子下，展露略帶孩子氣的燦爛笑容。

除了唐唐外，圈中藝人亦紛紛上載照片和留言悼念哥哥，其中蔡一傑便貼出一張和哥哥在1986年一齊到澳洲登台的相片，至於袁詠儀亦留言指昨日和兒子「魔童」談起哥哥，魔童問媽咪想不想念哥哥，袁詠儀不假思索地說：「想！想他！」至於曾和哥哥合作過的張栢芝和周慧敏，亦紛紛晒出當年的音樂特輯和電影片段，紀念這位一代巨星。

網上音樂會阿Sam唱好友經典歌

除了藝人和網民以不同形式向哥哥致敬，香港YouTube頻道「健康·旦」亦會在今晚舉行全球免費網上《想你 張國榮》音樂會，《蘋果》屆時亦會於果燃台及娛果facebook專頁轉播。今晚的音樂會上，許冠傑、李克勤、張智霖和莫文蔚會輪流上陣演唱哥哥的經典歌曲，包括《風繼續吹》、《怪你過份美麗》、《為你鍾情》、《沉默是金》等。另外大會還會剪輯哥哥歷年的珍貴片段，讓全球歌迷一同懷緬偶像。昨晚哥哥的歌迷會亦有在facebook上載多張音樂會的綵排花絮照，見到唐唐和經理人陳淑芬亦有前往探班。

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