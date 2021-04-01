在過去18年間的愚人節，中環文華酒店外總是堆滿一束束的鮮花，紀念我們香港的一代巨星「哥哥」張國榮。

2013年4月1日，張國榮在文華酒店一躍而下身亡，終年46歲。今天是哥哥逝世18周年，疫情下無損粉絲對偶像的愛，長期也有半百人到文華悼念偶像，有粉絲更帶同女兒獻花，也有不少大陸KOL做直播，有的更邊唱哥哥的歌曲邊做直播。

跟去年一樣，現場沒有舉行燭光晚會，但酒店旁依然放滿fans送來的花束，並寫上心意字句道出思念之情；有韓國fans在花束上，貼有哥哥在1990年送給韓國fans的親筆簽名照片和撰寫的信，大意是感謝fans的愛與關懷，並感謝對方所送的禮物；有fans自制心意咭；亦有大陸fans送上由滿天星砌成的月亮花束，寫上：「因為有你，星河更燦爛」；又有人送上荔芋酥。

在下午6時43分，哥哥墮樓一刻，現場有多人聚集，平靜地悼念

，也有人站在酒店門口、哥哥墮下的位置默哀。

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