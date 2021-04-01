韓國女星朴信惠夥拍男星曹承佑主演的JTBC新劇《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth），昨晚播出最新的第13集，由於劇集將於下周結局，情節越發緊湊，曹承佑、朴信惠與追殺他們的金炳哲正面交鋒，收視卻繼續下跌到新低的4.302%，香港劇迷可於Netflix上追看。

曹承佑阻止

承接上集，曹承佑及朴信惠去到小學尋找來自未來的「西格瑪」金炳哲的真正身份，卻遭到對方埋伏，幾經辛苦才脫險。兩人之後找到現在的金炳哲，但他與西格瑪不同，只是一個潦倒的畫家，但其實一切都在西格瑪的掌握之中。朴信惠打算殺了現在的金炳哲以改變未來，但曹承佑接到西格瑪的電話，他為了救哥哥許俊碩及朴信惠，只好放棄殺金炳哲的機會。

同時朴信惠收到來自未來的包裏，入面放着朴信惠父親被砍下的手，暗示「西格瑪」金炳哲殺了朴信惠身在未來的父親，大感憤怒的朴信惠不理曹承佑的阻止，舉起槍指向金炳哲，引起觀眾好奇。

疑分道揚鑣

而劇組公開的第14集劇照可見，朴信惠及曹承佑就開槍殺死金炳哲一事而發生分歧，但未知因為何事，朴信惠背着行李離開了曹承佑，並流落街頭，至於曹承佑則到處尋找對方，表情非常複雜。

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