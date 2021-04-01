28歲日本女星剛力彩芽近年搭上時尚購物網站ZOZOTOWN的45歲創辦人前澤友作，兩人前年11月分手不夠半年，於去年4月被爆火速秘密復合。不過，日媒《Friday》近日就爆料指兩人第二度分手，而提出分手的更是「拜金女」剛力彩芽。

前澤友作上月宣佈他已成為首位預訂SpaceX研發的太空船圍繞月球旅行的乘客，將在世界各地邀請八人與他同行。有知情人士指，剛力雖然被前澤的財力吸引，而且對他十分尊敬，但前澤的太空計劃卻影響她繼續演員事業的發展，所以決定分手。由於宇宙之旅需要接受長期訓練和準備，令她未來數年已決定好的電影和舞台劇都必須一一取消，對已經獨立成為個人事務所社長的剛力來說是非常困擾的事。有指剛力還向友人埋怨指她與前澤生活在兩個不同的世界，又指事業比較重要。《Friday》記者前日追擊剛力，詢問她是否已經分手以及不上太空時，她卻拒絕回答。

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