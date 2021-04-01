杜汶澤目前人在台灣，繼續為自家網上電視台喱騷拍攝《尋找他媽的故事》，最新一集故仔找來移居台灣多年、前英皇藝人蔣雅文（Mandy）講花蓮。Mandy在當地與父母一起經營甜品店，除了一盡地主之誼帶領觀光之外，一代「文青女神」酒過三巡後，居然爆粗自爆入行原因及經歷，原來是要完蔣爸爸年青時的心願。

Mandy一連兩集出現在《尋找》的節目，第一集一行人先到蔣家的甜品店「心地日常」拜會Mandy及蔣爸爸。而重點在第二集，Mandy下午帶阿澤去到「島東譯電所」——一間結合文創的酒吧參觀，店內有一款名為「真心話」的雞尾酒。兩杯到肚Mandy放下文青包袱，講到當初入行原因，她說︰「我係17歲入行，記得有一句說話老竇同我講過，話『阿爸以前想做歌手，希望你可以完成我夢想』，細細個我好有使命感『好，阿女幫你完成佢』。」入行之後才發覺不對路，自己好像不太適合這行。講到第一次見大老闆，對方的評語是「呢邊要整一整，嗰邊要執一執」。

女神酒後爆粗

Mandy又講到遇到的不公平待遇，亦顯示她固執的一面，她說︰「試過一嚟要我改名，因為另一新人同我『雅文』撞咗，我走去敲大佬度門，問佢『佢個名唔係真嘅，我嗰名係真嘅，點解改嗰個係我唔係佢』，我淨係想要返自己個名。」Mandy笑言在英皇年代聽得最多的評語是「呢條女唔識做人」、「未見過啲女咁蠢」，而每次影大合照，都被經理人鬧︰「我係唔識去搶嘢，連影大合照都等人埋晒位，自己企側邊。跟住一落台就畀人省，點解唔企C（中間位）位。」真心話到肚，Mandy越講越興奮，她表示現在已不介意別人怎樣睇自己︰「是但啦，最唔好就係同戇X（人）去討論，邊個贏邊個輸，係咁你就戇X。」晚上他們去到原住民一條街，品嚐當地美食。

Mandy告別出鏡

阿澤在節目中講到2012年在一架接載藝人的大巴上，他笑說︰「上車見到佢心諗『呢條女仲有得撈咩』，最引我注意係佢用嘅相機，同我用個款同一型號。見到佢有四個字『唔嗅米氣』飄出嚟，嗰時個樣係好唔開心嘅。」

今日阿澤接受《蘋果》訪問，他形容今次花蓮之旅見到Mandy身上多了份喜悅，他說︰「蔣雅文直情係女神，正如我係節目入面講，佢象徵一種價值觀。藝人一路都好單一，係經濟同名氣上一定要成功。佢真正體驗到，人可以搵到自己喜歡嘅生活同理想係好好嘅，代表一種多元性，蔣雅文代表——人係有選擇。佢好夠義氣，我一叫佢拍，都冇講錢就即刻嚟，仲話其他人叫都唔拍，係幫我哋拍。佢都希望做埋呢次，以後都唔做，因為唔想成日上鏡。塞錢畀佢又唔肯要，詐詐諦諦塞畀佢老竇。」

現年38歲的Mandy，2007年跟所屬公司英皇請假半年，到台灣學習設計。之後一直在台灣生活，經營咖啡店及服飾店。2015年跟台男朱經雄結婚，去年留下老公在台北，獨個搬到花蓮，理由是父母身體出問題，所以要回去幫手。

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