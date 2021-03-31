兩度獲得金像獎男配角的資深演員廖啟智周日（28日）因胃癌離世，終年67歲。智叔與太太陳敏兒於1987年結婚，婚後育有三子，孻仔文諾在2006年因血癌病逝。智叔26歲的大仔文哲和22歲的二仔文信（John），則遺傳父母演藝細胞，熱愛音樂，但平日生活低調。文信昨日凌晨在Ig限時動態出post，首度開腔感謝外間對爸爸的愛戴：「收到好多窩心嘅message，感謝大家嘅關心同對我爸爸嘅愛戴，放心！我冇事！我會好好休息，慢慢疏理情緒，大家唔使擔心，再次多謝大家嘅愛，我好幸福！」

為小薯茄工作人員

文信與哥哥甚少出席公開場合，但他其實是人氣YouTuber「小薯茄」的後期製作人員，識打鼓、彈結他、吹色士風，在社交網經常貼夾band相，並曾跟郭偉亮及鄭中基玩音樂，他亦熱愛舞台劇及電影，試過寫劇本，文信現有穩定交往的女朋友，不時在Ig合照放閃，但就沒放父母合照，貫徹低調作風。

至於留長髮、身上有不少紋身的大仔文哲亦才華橫溢，識打碟，在澳洲讀書時選修音樂製作，畢業返港後聯同志同道合的音樂之友組成音樂團體「無人之境」創作音樂，把作品放上網分享，文哲去年在網上眾籌，推出以聖經章節為概念的唱片《SINS》近日已推出，獲媽咪陳敏兒力撐。

據知智叔於2014年應製作人蕭潮順的邀請參與南極之旅的拍攝工作時，曾向劇組提出與文哲同行，目的是修補父子關係，當年智叔與陳敏兒因為照顧患血癌的文諾，忽略文哲和文信，令文哲曾抱怨「有病大晒呀？」智叔對此心感內疚。兩父子在郵輪上的溫馨片段曝光，文哲拿着結他自彈自唱《單車》，智叔用手機為兒子拍攝，後來更子彈父唱《海闊天空》，智叔笑得燦爛。南極之旅令智叔發現文哲已大個仔，兒子主動做幕後，打燈拍攝，令團友對他讚不絕口。文哲之後更鎖定目標，隻身到澳洲working holiday兼做音樂。回想當日，文哲表示爸爸很開心，是他對爸爸懷念的畫面。