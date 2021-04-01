33歲、被譽為「宇宙第一網紅」的Chiara Ferragni，上周為歌手老公誕下女兒Vittoria，和大仔Leo組成一家四口時尚家庭，幸福非常。小女兒剛滿一星期大，Chiara天天狂曬囡囡的新相，最引人關注的當然是Vittoria身上的行頭，BB衫其中一套粉紅色綑黑邊的連身裝，竟然和CHANEL 2021春夏的天橋裝似足九成，撞款BLACKPINK成員Jennie，而Lily Rose Depp亦着過近似款，莫非CHANEL悄悄開始出童裝?

實情是，這套粉紅衫仔，是來自Chiara 自己的品牌Chiara Ferragni。人靚又有生意頭腦的她，懷孕期間就準備推出嬰兒系列，用上可愛粉紅色及招牌的眨眼Logo圖案，女兒Vittoria的BB衫、口水巾、頭巾都出自媽咪的品牌，只有七日大就變身模特兒幫手，變身帶貨BB 網紅。

Chiara向來深受名牌寵愛，女兒出世，品牌也紛紛送上賀禮，放滿一屋的禮物，包括：DIOR嬰兒車、FENDI巨型熊公仔、Gucci蕾絲裙、TOD’S嬰兒鞋 ，以及各式可愛蛋糕、曲奇等，萬千寵愛在一身。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！