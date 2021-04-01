韓國女團MAMAMOO今年成軍7年，近日四位成員華莎、頌樂、玟星及輝人卻因為所屬的RBW事務所而成為中韓網民的熱烈討論對象。當中因為RBW前日深夜突然在微博及IG上載公告：「我司堅持一個中國原則。」但之後又「彈弓手」表示是人為錯誤，並刪除了表忠的文章，即時引來各地網民的熱話。

各微博專頁發聲

RBW彈出又彈入惹來了兩地的網民討論，當中強國網民更嬲爆RBW突然反口不承認「一個中國原則」，除了在網上圍剿RBW外，連帶MAMAMOO各成員都大受影響。當中MAMAMOO成員在大陸微博的fans專頁都先後發聲表示：「國家利益高於一切，一個中國原則不容置疑。我們將不再代購RBW旗下所有官方商品，不再參與官方活動，直至RBW公司給一個滿意的答覆，請貴司正視中國粉絲的合理訴求。」

小粉紅蜂擁而出

而適逢成員輝人將於今個月推出solo專輯，一眾愛國心爆棚的小粉紅自然蜂擁而出，紛紛揚言將會抵制輝人的專輯，同時表示會將預訂的輝人專輯退貨。

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