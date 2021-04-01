永恆的亞視自2016年4月1日停止免費電視廣播，至今日已是亞視熄機5周年，亞視今日特別於大埔總廠舉行記者會，宣佈其數碼媒體最新籌備的節目，當中又要招攬網民給予意見進行革新，宣佈即將舉行2021年度亞洲小姐選舉，現正製作綜藝節目、正開拍新電影、網紅大賽及歌唱大賽等。

出席記者會包括亞洲電視控股有限公司執行董事陳偉傑、2020亞洲小姐香港區亞軍何雙妍、季軍高文君、2019亞洲小姐香港區雙料季軍及范莎莎最完美體態獎得主張可盈。

陳偉傑表示亞視斥8位數字製作多個新節目，亞視的Apps亦投資千萬，將會推出網購服務，他認為是大勢所趨，不擔心巿場已飽和。亞姐預計在秋季舉行分區賽，第4季舉行總決賽，而上屆亞姐總決賽因疫情仍未舉行，正考慮將兩屆決賽合併舉行。對於過去亞姐商標被盜用，陳偉傑表示已成功申請法庭禁制令，禁止亞視以外公司違法使用。

陳偉傑透露，計劃在辯論節目《擂台》斟洽談林作及鍾培生擔任嘉賓，他說：「分別約咗佢哋茶敍，視乎二人檔期同意願，先至能夠落實播出日期。」亞姐范莎莎表示想與何雙妍在《擂台》上舌劍辯論一番，對《KF1 百萬拳王》設女拳，莎莎亦表示很有興趣。何雙妍表示，很喜歡古天樂，希望有機會與對方合作，她說：「連發夢都夢見佢畀卡片我，可惜只記得係9字頭。」

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