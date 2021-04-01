電影《等一個擁抱》今晚在九展舉行首映，戲中飾演3父女的李璧琦、龔柯允及陳友齊齊現身，黃光亮、張雷、文雪兒、韓馬利和老公杜燕歌等亦有專誠來捧場。陳友今次演的角色要拋妻棄女，他笑言身邊沒有人拋妻棄子，故拍攝時難以找朋友做參考，當李璧琦在台上講述自己單親遭遇及感人戲份時，陳友即說：「我6點先打完科興第二針，你唔好刺激我呀。」隨後即在台上金雞獨立影相，以示體力十足。

打疫苗為安心

陳友對於接種疫苗後沒有聽從建議多休息，反而在接種後趕到新戲首映禮，他受訪時說：「冇嘢，金雞獨立都頂得住。」又解釋本來想將打針日子改期，但因透過相熟朋友介紹醫生故不能爽約：「今日亦係首映重要日子，一定要嚟，我5點半打針，之後休息咗30分鐘6點鐘上車過嚟，感覺良好，做完嘢會返屋企休息吓。」而他亦多次強調身體狀況良好，兩次接種疫苗均沒有不適，並謂打針前後飲了大量水、食飽瞓夠，身體亦沒有想像中酸痛。對於坊間有長者或長期病患者接種疫苗後出現反應，陳友坦言不擔心：「唔驚，幾十萬人打完針，離世數字都冇上升。打針係為己為人，一定要接種，你話完全唔擔心咩？不過我個人好理性，恐慌就睇數字，數字最真實，證明唔係咁擔心，打完自己安心。」

陳友戲內晚年患上腦退化症，由於他的媽媽同樣因此病過身，令他演出時有更深感受：「我當時做錯咗樣嘢，我叫媽媽咩都唔好做，但原來佢會好悶，慢慢好多嘢就唔記得，患上呢個病症。」

李璧琦和龔柯允今晚齊齊拋胸現身，2人於戲中飾兩姊妹，雖然床上談心戲但最終被cut，她們指該鏡頭或會安排在不同版本播放，李璧琦說：「我同何基佑閨房談心按摩戲都cut咗，現時係版本最好。」適逢今日政府放寬戲院入座率高達75%，2人對此表示份外興奮，龔柯允說：「見《一秒拳王》票房破1千萬，希望我哋追到。」龔柯允亦承諾若電影可追貼1千萬票房會搞抱抱會，「逐個擁抱fans，大家放心，我會找數。」

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