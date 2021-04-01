63歲的魯振順今日驚爆與細他6年、41年前於歌唱比賽認識的女同學計劃明年拉埋天窗。魯振順今日接受電話訪問時強調不是愚人節節目，他說：「好多日前做嘅訪問，整鬼喺愚人節播，搞笑呀！（當日）佢哋問我有咩勁嘢，我話順其自然啦，冇心講嘅，講講吓講漏咗嘴，原本諗住遲啲先，都有部署㗎嘛。」

魯振順透露女友英文名叫Juli，二人拍拖僅數月，便決定結婚。他說：「佢都大年紀，我都大年紀，佢話我哋每個人都經歷咗好多人生唔開心嘅嘢，人都成熟，唔係好似啲後生仔女咁，搞啲分分離離，嘈嘈吵吵咁咩，一見面就好似屋企人咁，好多嘢傾，佢成日都笑，見到我就成日笑，佢好開心、好正能量，大家開開心心過日子，又有共同目標、共同興趣，思想亦好脗合。」

他還自爆拍拖經過：「最主要咁，佢知我一個人，佢又鍾意煮嘢食，問我想食啲咩，煮畀我食。咁我話鍾意食餃子，因為我阿媽2017年走咗，我食佢包嘅餃子，第一啖已經即刻喊，因為味道好似我媽媽包嗰種啲味道，佢話『可能係你阿媽叫我嚟照顧你』。」為Gay平反？他說：「佢講咋，話幫我爭番口氣，感覺到我受嘅委屈，佢話你冇講到啫，但我感覺到。佢真係明我，呢個世界上好難遇到一個懂你嘅人，在我哋嚟講，係守得雲開見月明啩。」

知生仔機會渺茫

問到有沒有同居試婚？他認真地說：「冇冇冇，要尊重女方。我住我，佢住佢，我哋遲啲會安排...其實已經安排咗。」原來二人已覓得新居，「其實搵咗間新屋，想重新再嚟，我哋各自都收藏好多嘢，屋企好似小貨倉咁，兩個都好頭痛，仲要斷捨離。我哋都好似細路仔咁，人哋都話頂我哋唔順，哈哈。」魯振順多年來努力搵錢，被指擁有兩個物業，他透露女友同樣好叻女，大家「財力」不相伯仲：「佢讀書考第一，都搵到錢㗎，所以我咪話大家環境好平均，我仲驚人講話我黐佢添呀！富家女？咁又唔係，佢人生都係一個人過日子嘅人，真係上天安排！」談到生兒育女，魯振順笑言自己4月尾便64歲，女友也50多歲，雖然機會渺茫，但仍抱有希望：「我都好鍾意小朋友，好多嘢好難講，可能上天畀我呢，一切順其自然，不過女友都講過可能會領養。」

問到黃昏戀會否有壓力？他說：「唔會，我哋有共識，我哋過我哋嘅日子，又唔係為人而生活，最主要我哋兩個健健康康，開開心心。」他們計劃明年底結婚，但仍要視乎疫情控制，還希望能找到婚紗及禮服贊助，他說：「拍劇就着過好多次，但屬於我自己就冇，點都要着。」

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