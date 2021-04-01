MIRRRO呢期好紅，繼姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）先後有新歌出街後，日前輪到成員江𤒹生（AK）接力，新歌《黑之呼吸》食正個「黑」字，對於年初在「叱咤頒獎禮」中，失落生力軍獎項的AK，事後被影到在台下黑面，可謂十分貼切。AK指希望今次藉著新歌，能夠表達「重整」之意：「知道好多人集中喺我嘅表情上，嗰日真係單純地對自己感到失望，覺得辜負咗屋企人、身邊團隊，其實我好戥兩位隊友高興！推出《黑之呼吸》，係重整咗自己心態，今年重新出發，喺未來嘅音樂道路上，希望可以繼續增進才藝，帶更多好音樂畀大家。」

自言與「黑」有緣的AK，除了因為皮膚黝黑，亦經常被冠上「黑面」之名：「我唔笑嘅時候，個樣係比較惡，好容易被人誤解，但係只要知道自己做緊乜，咁就足夠。」 他指經理人花姐亦曾勸他放棄唱歌，全身投入去拍劇，但AK仍想在唱歌方面下苦功。「即使有可能會做錯決定，但係死喺自己手上都係無悔，哈哈！」為配合歌曲設定，《黑之呼吸》MV主打黑白風格，AK更首度在鏡頭前中空上陣，大晒健身有成的子彈腹肌，不過他卻笑言緊張：「我真係第一次露咁多肉，所以好難忘！」

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