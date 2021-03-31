黃心穎兩年前偷食人夫許志安而令形象插水，即被TVB掟入雪櫃，早前傳她有感復出無望，主動向TVB提出解約，換回自由身重新規劃未來，但到了TVB落實研究解約細節時，她又突然改變主意不想解約。

昨日下午近3點，《蘋果》記者發現黃心穎和大家姐心美現身上環一間華資銀行，姊妹二人正與一名身穿西裝貌似經紀的男子步出銀行，兩姊妹一見記者即黑面，兼一臉晦氣樣，隨即轉身背對記者避開鏡頭。兩姊妹皆身穿黑衣和戴黑色Cap帽，戴上眼鏡的黃心穎手持公文袋，全程怒視記者，當追問她跟TVB解約的問題時，黃心穎即刻耍手不耐煩地說：「今日唔想回應任何嘢！」然後撳電話，應該是問司機位置，因為約半分鐘後，司機便到。

早前有啟德區地產代理爆料，指黃心穎以1,000萬元賣出啟德天寰兩房單位，持貨近4年賬面賺約145萬元離場。今次姊妹二人又與貌似經紀的男子現身銀行，在等車期間三人更不停密密斟，不久一架白色7人車駛至，黃心穎即舉手向司機示意，並率先登上車，黃心美在車門關上前更狠狠地拉起窗簾。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！