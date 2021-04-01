蘇玉華早前有份為港台《鏗鏘說》做嘉賓主持，有指疑嫌她「太黃」最終慘被DQ，前後只主持兩集訪問了杜琪峯和曹星如。不過這邊沒有人欣賞，但國際演藝評論家協會（IATC）香港分會十分欣賞蘇玉華和潘燦良的團隊，就去年他們在疫情下舉行的《不日上演》，頒發「特別表揚獎」予他們。

去年因武漢肺炎疫情影響，劇場三度關閉，令不少舞台劇工作者手停口停，有見及此，蘇玉華和潘燦良早年組成的Project Roundabout團隊，於去年6月在劇場一度重開時，找來12個劇目舉行《不日上演》抗疫讀戲劇場，助一班舞台從業員有工開、有收入。

IATC日前在官方網頁公佈，指2020年常設獎項雖然從缺，但大會欣賞《不日上演》所展現的團結力量，因此頒發「特別表揚獎」予這項目。得悉獲獎後，蘇玉華在社交網留言︰「感謝國際演藝評論家協會（香港分會）頒予2020年度特別表揚奬。這個獎項是屬於參予《不日上演》的每一位伙伴，也就是你、你、你、你、你、你們每一位！願我們天天向上，月月精進，年年友愛和平自由萬歲！」

而國際演藝評論家協會（IATC）成立於1954年，是聯合國教育、科學及文化組織轄下的團體，1992年香港成為該協會的第五個亞洲分會。

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