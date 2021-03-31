80年代香港電影的海報，可謂別樹一幟，當中的靈魂人物阮大勇，曾為不少經典電影畫下生鬼有趣的海報，包括《天才與白痴》、《半斤八両》、《陰陽錯》等等，他的46歲兒子阮繼增（Jimmy），遺傳了父親的藝術細胞，現時任職園境師，隨時拿起一支筆，都可以畫出一幅美麗的作品。Jimmy更將自己的專長，在工餘時間為偶像張國榮（哥哥）和李小龍作出一點心意。

去年開始，Jimmy先後為哥哥和李小龍以手繪形式繪畫兩人的造型，分別貼在巴士及電車車身上，他說：「雖然我每年都冇參與紀念哥哥嘅活動，但上年因為疫情，紀念哥哥嘅活動全部取消晒，我覺得呢隻菌都幾霸道，而我好期望自己作品擺喺巴士或者電車，所以就構思咗另一種紀念形式，嘗試將哥哥嘅樣擺喺巴士車身上，令到更多人喺街上行過都會見到。紀念哥哥之餘，亦可以當係一個戶外嘅展覽藝術形式。」

坐巴士偶遇哥哥

Jimmy去年繪畫哥哥手執鮮花的造型，印製12幅巨型海報，貼在不同型號的巴士車身上，雖然哥哥曾拍下不少相片，但Jimmy在揀相過程都要想過度過。「一定要揀清晰啲嘅相，因為張相要放大，放喺車身上，我都要喺面部輪廓上畫得細緻啲，如果啲相太矇，我好難做到參考。至於造型方面，我都要揀另一張相，點解要畫哥哥捧住束花，因為我喺網上見到哥哥啲花都係以百合花為主，同埋百合花亦有一個紀念嘅含意。」花了幾晚時間趕工，哥哥的繪圖終於完成，當親眼目睹自己為偶像畫的繪圖貼在巴士車身上，並穿梭哥哥昔日走過的街道，Jimmy坦言感到很開心，更可讓「榮迷」隨時在街上見到哥哥。他說：「當時反應好好，日本、韓國嘅『榮迷』都私訊我，佢哋都好想坐，但可惜因為疫情嚟唔到香港。」

問到畫哥哥和李小龍有甚麼困難的地方？Jimmy說：「李小龍可能易畫少少，哥哥……其實畫到佢哋嘅神韻係最重要，同埋唔好醜化佢哋；其實畫李小龍，線條可以粗獷啲，但畫哥哥時就要幼細啲，因為大家走嘅路線係截然不同。」Jimmy選擇巴士作為載體，源於他與哥哥一次相遇，他說：「我記得有次坐巴士入赤柱，喺大潭水塘嘅水壩見到哥哥揸住架保時捷，迎住我方向出嚟，我都幾肯定係哥哥。」問Jimmy本身是不是巴士迷﹖他表示：「我係有段時間鍾意過巴士，但都係好耐以前嘅事，連嗰間巴士公司都執埋笠喇，我對現時嘅巴士型號其實冇乜認識，到我要搞哥哥紀念巴士，我先開始研究吓邊啲巴士型號會靚啲。」

首次/最後合照

今年是哥哥逝世18周年，Jimmy決定再與巴士公司合作，沿用去年所畫哥哥的造型，由於哥哥是香港的icon，所以今次會加插香港著名景色為背景。談及有傳是Jimmy自資，他說：「兩次我都冇收取任何設計費用，係非商業性質，今年係18周年，同巴士公司傾，可唔可以將哥哥個樣擺喺18部巴士，巴士公司都好開心，佢哋都好鍾意我去年嘅作品，所以由4月1日開始，會有18部巴士喺全港行走，包括哥哥留下足迹嘅地方，例如荷李活道、中環、山頂等等，為期大約一個月。」點解今年不繪畫哥哥其他經典角色？Jimmy說：「因為今個月頭我有個李小龍電車相展，都花咗好多時間，所以今年就用返上年哥哥嘅造型。」

李小龍和哥哥，一剛一柔形象截然不同，但同樣是Jimmy多年的偶像，他表示：「有次電視台重播《精武門》，見李小龍一個打廿個，好精采，正式封咗佢做偶像；至於哥哥，我嗰陣讀緊小學，當時正值考試，聽到鄰居播緊哥哥啲歌，印象好深，『嘩，首首都好好聽喎！』當時播《Monica》、《Stand Up》、《第一次》，因為咁樣我就鍾意咗聽哥哥啲歌。後來自己有經濟能力，我就買返晒哥哥所有唱片，我同家姐亦有去睇《跨越97演唱會》，佢當時同觀眾握手，我咪即刻衝落去，叫家姐揸機，影咗人生第一張，亦係最後一張合照。」

李小龍和哥哥這兩位巨星各有吸引之處，但亦影響了Jimmy的人生觀，他說：「李小龍功夫好勁，氣勢好強，而且佢有套哲學，同以前《孫子兵法》有啲相似，例如佢身材冇西方人咁大隻，但速度就勝過其他人，所以佢將長處盡量發大彌補自己嘅缺點；至於第一次聽哥哥啲歌，就係我小學最好成績嘅時候，當自己考得差，就會聽返哥哥啲歌，希望聽完可以令自己開心啲，等自己心情冇咁低落。」有沒有試過追星？Jimmy笑說：「冇，因為媽媽管教好嚴，我有偶像都唔敢話畀佢哋知，我都係買吓唱片咁咋。」

驚訝爸爸忘年婚姻

Jimmy的畫功與爸爸阮大勇十分相似，都是頭大身小，他表示小時候最愛就是待在爸爸身邊，看着爸爸畫畫，「佢畫好多李小龍，對我嚟講無疑有啲推動力。」提及父子情，Jimmy表示與爸爸的相處時間很少，因為爸爸每日打兩份工，在他印象中，爸爸總會帶笑，而媽媽則是全職家庭主婦，管教甚嚴，對他的學業要求很高，他笑說：「爸爸見我考到好成績，咁咪讚我囉！」對於阮大勇曾經接受訪問時講過「我糊裏糊塗過咗幾十年，好慚愧沒有好好照顧一對仔女。」Jimmy聽到感到很愕然，似是不相信爸爸會講這番說話，他停頓了一會才說：「好surprise佢用『慚愧』呢兩個字，好意外；我心目中嘅爸爸，好少過問我哋學業、好少問我同同學嘅相處，但佢會帶我去玩，我記得有次考試要溫書，但爸爸捉咗我出去玩，其實我心裏頭係寧願溫書，無啦啦拉咗我出街，冇咗幾個鐘頭溫書，心諗咁搞法，好難同其他同學仔鬥㗎喎！」當Jimmy的媽媽離世後，Jimmy得知爸爸與相差31年的酒店公關許慧韶（Virginia）再婚，他坦言感到很驚訝，不過想深一層又覺得理所當然。「其實維持佢一貫嘅性格，如果係佢鍾意的話，佢行動會好快。而家爸爸喺台灣生活，我哋好少見面，因為上年疫情關係，佢冇返香港，直到最近先返嚟，因為佢80歲大壽，我哋一齊慶祝完，爸爸就會返台灣。」

Jimmy經常用工餘時間畫畫，陪太太的時間自然減少，他說：「藝術創作唔係一畫就成功，有時我畫人像，可能第一次自己唔滿意，嗰幅作品就會報廢，然後再畫過，所以太太有時都有抱怨，覺得我成日匿喺書房入面，不過佢唔會阻止我，會畀空間我。」自知陪太太時間不多，所以Jimmy早前決定與太太staycation，不過他仍心繫哥哥，帶埋notebook去酒店，為哥哥巴士繼續設計，太太只好打機過日辰，太太給他無限量的空間和時間，Jimmy當然心存感激說：「我太太係好好嘅！」

場地提供：Playground (Entertainment) Limited

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