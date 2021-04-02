昨日是4月1日愚人節，欣宜昨晚於自己的YouTube頻道，上載了一條穿上病人服躺在病床上的片段，她在片中透露自己在上月中患上急性盲腸炎，被緊急送院的經過。最初不少網民以為欣宜只是趁愚人節整蠱大家開玩笑，但看見片中欣宜在完成手術後，被醫生在身上插入管子引流體內的髒水，才驚覺她真的入院留醫。

片段中，欣宜不介意以全素顏出鏡，她透露自己在入院前一日，還努力錄歌和做運動，殊不知當時體內的盲腸正在發炎，當她感到下腹劇痛時，初時還以為是做gym關係，令肌肉痠痛，可是之後又屙又嘔，經醫生檢查後始發覺患上急性盲腸炎，於是在3月17日入院做手術，而醫生在欣宜的腹部開了三個孔切除盲腸。做完手術後，欣宜最初兩日只能食流質食物，加上手術後傷口痛，而且肚脹兼放不到屁，她坦言十分辛苦，但樂天的她，乖乖聽護士的吩咐，邊走路邊對着鏡頭說：「護士話要多行路，先容易放到屁，以前要控制唔畀自己放屁，今次係第一次要控制自己放到屁！」

之後數天，欣宜的氣色越來越好，精神亦不錯，數天後便可以出院，不過當她再回醫院拆線時，再度瞓病床的欣宜，緊張到瞇晒眼，好彩順利過渡。最後，欣宜說手術後醫生叮囑她暫時不能跳舞，只可以行山做輕量運動，以免傷口爆裂，欣宜又指知道急性盲腸炎，如果處理不當，隨時會有性命危險，所以感恩自己可以短時間內康復，而身體檢查的報告亦顯示各方面很健康，而經過今次事件，欣宜坦言以後都會保重身體、注意健康。

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