DC大堆頭新片《自殺特攻2》（The Suicide Squad）暫定8月6日在開畫，上月底有預告曝光，今日再公開約2分半鐘的片段，加入眾角色使出絕招的全新片段來滿足廣告fans。

《自殺特攻2》繼續有「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）助陣，黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）承接上集扮演的自殺特攻隊召集人Amanda Waller，今次再安排一堆反英雄聯手合作，陣容包括「迴力鏢隊長」傑寇特尼（Jai Courtney）、「瑞克佛萊格上校」祖爾堅納文（Joel Kinnaman）、「和平使者」John Cena、「波爾卡圓點人」David Dastmalchian、「捕鼠者」Daniela Melchior及「鯊魚王」Steve Agee等接受新任務，半人半鯊的「鯊魚王」已宣佈由動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）聲演，不乏血腥畫面，而24歲葡萄牙女星Daniela Melchior演的「捕鼠者II」，能夠控制老鼠，今次片段中，就有利用後製呈現大量老鼠洶湧而上的震撼場面。

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