演技好壞到底有沒有一條清晰界線？又有沒有所謂的A、B、C餐的方程式？這天著名舞台劇導演兼老師甄詠蓓（Olivia）與兩位門生林德信（Alex）及楊詩敏（蝦頭）聚首一堂，漫談疫情下跟林嘉欣、田蕊妮等大班演藝界重量級人物共同製作的慈善紀錄片《Bad Acting》，為資助學戲劇的年輕人，眾人於斗室中演技大解放！

去年香港經歷不一樣，問三人如果香港現況是齣悲劇，又會怎樣去演？Olivia說：「可能係悲劇開始，我希望係喜劇結束！」Alex深信會否極泰來，蝦頭則稱「懷住活好每一天的心態」。

撰文：牢卉

攝影：沈健程

受累於前年開始的武漢肺炎疫情，娛樂事業作為停擺行業重災區之一，身兼舞台劇導演及戲劇教師的甄詠蓓、唱而優則演的型男林德信、駕馭各類喜劇角色得心應手的蝦頭三位多棲藝人均百般滋味，蝦頭慨嘆看着不少同行轉行，Alex則趁着空閒製作更多YouTube影片，作為導師的Olivia，於是發揮一呼百應的號召力炮製出《Bad Acting》：「疫情之中大家無乜嘢好做，咁啱有個廣告朋友導演Maisy Choi話幫我拍嘢，咁我即刻諗出主題想做bad acting！搵一班學生，蝦頭、林嘉欣、唐詩詠、李佳芯、田蕊妮等等、都有素人學生、工程師、I.T人一齊嚟，拍咗好多條片，主要係上堂同傾偈嘅事，因為佢哋話『冇嘢做，好悶呀』，好想見立體嘅人，所以好快應承，其實三日就拍完，反而剪咗幾個月。」

好戲準則唔止得一個

問紀錄片為何取名為《Bad Acting》？演技好與壞又怎樣去界定？Olivia半開玩笑指着蝦頭說後再指着Alex說：「Good Acting！Bad Acting！」令Alex忍不住搶着說：「我𠵱家認為bad acting先係good acting！」Alex未及解釋，但蝦頭卻抵死地接上：「Alex嗰個講法幾有意思，如果bad嘅話，即係仲有變good嘅可能性，而且bad acting，唔係指差嗰種bad，係叫你『曳』啲，good只係求個『啱』字，咁演出嚟咪悶親觀眾囉！」那豈非等同老師安慰學生的諺語「求學不是求分數」？Olivia補充說：「我覺得就係要引起你思考，可能每個人心目中睇嘅good同bad都唔同，其實我覺得Alex係啱，喺唔好嘅時候，先見到自己，喺唔好裏面先真正搵到屬於自己嘅好，係咪得一個準則？我覺得並唔係。」

《Bad Acting》原本Olivia只是單純為紀錄下學生私密的上課情況，於是你難得地看到影后林嘉欣鏡頭前自白努力深造戲劇原因、Alex孖住蔡思貝扮演爆笑收數佬、於人前幽默但其實極度認真的蝦頭等等，Olivia說：「其實我係好保護我嘅學生，我嘅課堂一直唔公開畀人睇，課堂裏面有資深演員、有素人，大家係平等嘅，如果你要學演戲，你係要面對自己，其實幾赤裸嘅，而我最開心嘅係，有啲朋友唔知我真正教學係做啲乜嘢，睇完後同我講好appreciate演戲，佢見到演員嘅路唔易行，原來佢哋花咗好多心機去做一個演員！」

那為何玩票性質的影片，最終變成一齣於大銀幕上放的慈善放映會？Olivia與蝦頭齊說：「去年10月我哋有試映會，嗰幾條片原本打算只喺網上分開播，點知有人話不如一齊睇吓開心吓，睇完之後就發現，呢九條片係要一齊睇先得嘅！Alex睇完仲好驚！」Alex在旁解釋：「第一次你哋剪完，send咗只係我演出嘅部份，我睇咗後真係唔識反應，我睇完之後係『Oh, Sxxt！係咪真係會播出㗎？』」蝦頭於旁笑問：「有乜嘢刺激到令你有咁嘅諗法？」

Alex演出喜感贏讚賞

Alex說：「我當我係林德信經理人，要保護『林德信』呢個財產嘅話，呢個未必係佢最好嘅一面，好native（原始）、vulnerable（脆弱），但同時有好多嘢好睇，之後有試映會我有少少驚出席，唔想同一班人一齊睇，咁上Olivia堂你真係要放低晒所有嘢去玩，但唔同嘅係今次係拍低晒！但有一樣嘢令我有少少放心，放映嗰晚有攝影師同我講『你嗰part好睇喎』，我未試過有crew同我咁講，佢哋通常唔會表示opinion，咁我起碼放心咗少少，喺戲院一播齣戲，第一個係林嘉欣出場，氣氛好開心，見到全場都笑，我就明白只係喺螢幕上開咗個acting class畀觀眾置身其中。」蝦頭說：「最驚喜嘅係一次過睇晒九條片，你會明白到乜嘢係『表演』！」Olivia續說：「承接番你講嗰樣嘢，喺疫情嘅時候，會造就一啲新形式產生，我覺得係好神奇嘅。」

最後問三人如果香港現況是齣悲劇，他們會怎樣去演好「她」？Olivia說：「我覺得𠵱家係大時代，無論係香港疫情或者成個世界都喺變動當中，我哋要接受一個new normal（新常態），呢個新常態我哋要用新心態去面對，可能係悲劇開始啫，我希望係喜劇結束啦！」Alex則引用一位瑜伽大師的哲理，大意為：「喺開心嘅時候，你要準備（面對）唔開心，而唔開心嗰陣，要相信開心不久後就會嚟臨，因為生命係一個循環，我就帶住呢個心態去工作。」蝦頭說：「懷住一個我要過好每一日嘅心態，去面對開心同唔開心嘅嘢，如果每個人都可以產生呢種力量，就會係一個好好嘅連結。」

場地提供：Priscilla Choi Spectrum工作室