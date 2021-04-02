現年50歲的韓劇《最佳愛情》男星車勝元，以往走型佬路線，不過年過半百的他近年走樣不少，今日他現身宣傳電影《天堂長夜》（前譯：樂園之夜）時更被韓媒形容為「視覺衝擊」的造型蒲頭。當中車勝元今日束了一頭及肩微曲頭髮現身，穿上白Tee、黑色爛牛仔褲及棒球外套示人，不過照片中可見他頭髮凌亂兼滿佈白鬚，與他昔日的型佬形象相距甚遠，令網民即時議論紛紛。

去年受邀參展

車勝元今日聯同全汝彬、嚴泰九、導演朴勳政現身新片的發佈會，《天堂長夜》去年受邀參加威尼斯影展，並將於下周五在Netflix上架，電影講述了一個成為組織目標的男人和一個站在人生盡頭的女人之間的故事。 車勝元在劇中飾演追殺犯罪組織王牌嚴泰九的敵對人物，對於電影成為去年唯一一部韓國電影受邀參加威尼斯電影節，車勝元亦大感自豪。同時表示：「如果不是因為疫情關係，我想參加電影節，行紅地毯，感受一下氣氛。」

全汝彬愛睇港產片

而擔正做主角的嚴泰九透露為了角色而增磅9kg（約19.8磅），身旁的車勝元亦感嘆說：「完全看不出來啊。」而全汝彬近日忙於拍攝和男神宋仲基主演的和tvN新劇《Vincenzo》，全汝彬今日現身時亦感謝大家對自己的關愛，並表示不會忘記初心，同時又提到：「我非常喜歡香港的黑色電影，我從小就有幻想，想當那個電影裏的主人公。和導演開會，拿到劇本後，拍攝過程中全程投入，所以沒有留下任何遺憾。」

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