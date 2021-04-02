現年47歲的日本女星高橋由美子，今日被爆於昨天的愚人節嫁人，丈夫是一名40多歲的打工仔，據知兩人是四年前飲酒時認識，高橋由美子向身邊朋友透露一直想組織一個開心家庭，並索性揀4月1日作為其結婚紀念日。

日媒報道指，男方貌似CHAGE & ASKA成員CHAGE，而且更曾經有老婆，高橋由美子於2018年3月爆出介入男方婚姻，更開房斷正，當被揭搶人老公後，高橋由美子隨即被當時事務所炒魷，幕前工作所剩無幾。至於男方原本是經營飲食生意，受到疫情影響，他去年放棄飲食業，已轉工到辦公室工作。

高橋由美子活躍於90年代，其夥拍武田真治的經典偶像劇《縮水情人》曾大受歡迎，之後參演大熱劇《庶務二課》，又包辦人氣動畫《魔神英雄傳》的多首主題曲，以清純靚樣迷盡不少日本少男。可惜高橋由美子在這20年來前事業下滑，又沉迷飲酒導致身形暴肥，還飲醉大鬧錄影廠，在鏡頭前醜態盡現。

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