昨日是4月1日愚人節，亦是「哥哥」張國榮的死忌，不少藝人都在社交網留言悼念，不過，莊思敏的悼念Post卻被網民批評她「唔識字」兼對死者無禮。事緣莊思敏昨日在IG出Post懷念哥哥，上載三張相，排頭位的相片是莊思敏自己，之後兩張相才是哥哥，留言：「唯願會及時擁抱入眠 留在這世上最暖一面 茫茫人海取暖渡過 最冷一天 4月1日 永遠懷疑哥哥。#aprilfools #hkig #永遠懷念張國榮 #4月1日 #18年」。莊思敏竟然將「懷念哥哥」錯寫成「懷疑哥哥」，之後又再留言，hashtag叫人「followme」，似乎對先人不敬，有網民反指應該：「永遠懷疑楊明」，但莊思敏未有回覆。

悼念Post出了超過17小時，莊思敏仍未發現問題，但連登仔已開Post聲討，指她：「懷疑/懷念？揀錯字仲要錯兩次？#Aprilfools #永遠懷念張國榮，兩個hashtag擺埋一齊 #adore #智商200」、「先不論佢文盲，就算佢要懷念哥哥，都唔好放自己個X樣喺第一張相吖，大佬！」、「文盲唔係扮」。另有網民發揮無限創意，笑指她「疑心好重」，兼反問：「懷疑哥哥未過身？」、「懷疑哥哥係咪gay？」、「懷疑哥哥係咪真係走左？」。

其實莊思敏在網上的烏龍事件已非首次，2014年曾在社交平台抱怨塞車，但相中她戴上太陽眼鏡，卻反射出前方並無車輛，結果遭網友恥笑她「扮塞車」。事後莊思敏解釋路面有工程，而前面有轉彎位，車剛好已轉彎，所以前面無車。她自言不擔心被人笑：「笑吓、玩吓咪好！」

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