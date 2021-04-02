活躍於80年代初的韓國60歲女歌手李正熙（音譯），亮相昨晚播出的EBS節目《人生故事曲折》時，突然自爆母親早前因武漢肺炎離世，不少網民留言悼念。

相隔27年復出

李正熙率先提到復出的原因：「母親很希望見到我重返舞台，所以為了她從美國返回韓國，並決定復出展開演藝活動，多得她及孩子的支持，才有現在的我。」隨後就不捨地表示母親早前突然離世，前日才結束49祭，並透露母親因感染武漢肺炎而離世：「身在美國的母親突然身體不適，被送到醫院後確診武漢肺炎，並在確診三天後離世了。過去一年因為疫情都沒有見過母親，但她就這樣突然離開了，內心仍然無法平靜。」更遺憾無法見到母親最後一面。

李正熙在1979年參加大學歌謠祭後出道，翌年推出人氣歌曲《親愛的》而大受歡迎，她更憑歌曲於1981年獲頒「MBC十大歌手」女歌手部門大獎。李正熙於1983年推出第5張專輯後宣佈引退，1988年結婚後移民到美國生活，直到2015年才復出。

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