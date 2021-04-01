現年63歲、有「綠葉王」之稱的魯振順，日前接受范振鋒主持的電台節目訪問自爆婚訊，計劃明年迎娶41年前歌唱比賽認識的女同學，他更直言與女友拍拖僅數月便決定結婚，現已安排好新居，更希望婚後上天能賜予他們一個孩子。

魯振順昨日爆出婚訊後，令不少人感到愕然，因為入行40多年的他鮮有傳出戀情，外間甚至一度懷疑他的性取向。對於這段黃昏戀，魯振順昨日接受傳媒訪問，透露女友英文名叫Juli，年約50多歲，是他41年前一同參加歌星選拔賽而認識的女同學，二人拍拖僅數月便決定結婚：「佢都大年紀，我都大年紀，佢話我哋每個人都經歷咗好多人生唔開心嘅嘢，一見面就好似屋企人咁，好多嘢傾，佢成日都笑，見到我就成日笑，佢好開心、好正能量，大家開開心心過日子，又有共同目標、共同興趣，思想亦好脗合。」

部份人情做善事

問到婚禮詳情，魯振順坦言留待抗疫成功才會舉行：「我哋計劃大排筵席，到時我哋會唱歌，部份人情可能會拎嚟做善事， 所有嘢等女友負責，佢成日話要幫我爭返口氣，唔好成日都話我係gay！」言談間魯振順透露相信緣份，可能是媽媽安排女友來照顧自己，他說：「我阿媽喺2017年走咗，嗰陣經歷過一啲事，有叫過阿媽帶埋我走，不過佢叫我要好好活下去，唔好亂諗嘢，點知冇耐女友就出現，連佢都話可能係阿媽派佢嚟陪我，好直覺想見我，我第一次食佢包嘅餃子，一食就喊，因為同我阿媽包嘅味道一模一樣，感覺好warm，所以就更加珍惜。」女友的出現為他性取向平反？他說：「佢講咋，話幫我爭返口氣，感覺到我受嘅委屈，佢話你冇講到啫，但我感覺到。佢真係明我，呢個世界上好難遇到一個懂你嘅人，在我哋嚟講，係守得雲開見月明啩。」魯振順透露一直想組織家庭：「我一直都好渴望有一個家庭，冇遇人不淑，只係遇唔到，我之前見到陳榮峻同吳香倫結婚，我都好嚮往，唔知幾時先到我，可能呢幾年我釋懷咗好多嘢，所以上天安排我遇到呢段黃昏戀。」

未因黃昏戀受壓

談到生兒育女，魯振順笑言今個月底便64歲，女友也50多歲，雖然機會渺茫但仍抱有希望：「我都好鍾意小朋友，好多嘢好難講，可能上天畀我呢，一切順其自然，不過女友都講過可能會領養。」他又表示未有因黃昏戀而有壓力：「又唔係為人而生活，最主要我哋兩個健康健康，開開心心。」他希望能找到婚紗及禮服贊助：「拍劇就着過好多次，但屬於我自己就冇，點都要着。」魯振順多年來努力搵錢，被指擁有兩個物業，他透露女友的財力與他不相伯仲：「佢都搵到錢㗎，所以我咪話大家環境好平均，我仲驚人講話我黐佢㖭呀！」問到有沒有同居試婚？他認真地說：「冇冇冇，要尊重女方。我住我，佢住佢。其實已經搵咗間新屋，我哋各自都收藏好多嘢，屋企好似小貨倉咁，兩個都好頭痛，仲要斷捨離。」

范振鋒昨日接受《蘋果》電話訪問，坦言對魯振順自爆結婚感到突然，他說：「傾傾吓佢話𠵱家有拍拖，我哋都好突然，再傾就話會結婚，我反應係『吓』，我心諗緊係男定女呢？真係咁諗，跟住佢話女。」好友陳榮峻昨日接受傳媒訪問時表示，一入無綫已認識魯振順，對於一直有傳魯振順是同性戀者，陳榮峻說：「咁我知佢唔係gay，但從來冇聽佢講話拍拖，乜都冇，所以真係好突然。」