踏入4月份，春季日劇即將開鑼。今季日劇陣容相當鼎盛，各大電視台動用藝能界型男及女神上陣，計有竹野內豐、玉木宏、橫濱流星、菅田將暉、阿部寬、長澤正美、石原聰美、廣末涼子、北川景子、有村架純、松隆子等，收視大戰一觸即發。

日劇方面，去年榮升老竇的玉木宏，主演的全新刑事日劇《櫻之塔》定本月15日在日本朝日電視台播出，香港煲劇App「黃Viu」亦可免費追看。《櫻之塔》演員還有廣末涼子、岡田健史、森崎溫及《大叔的愛》的吉田鋼太郎，講述警察內部為了爭奪「警視總監」之位，引發了野心與人性交錯的權力鬥爭遊戲，是周四晚檔的重頭劇。

至於90年代男神竹野內豐，大後日將有主演的富士電視台「月九」劇《第一刑事部的烏鴉》首播，同樣可以在「黃Viu」同步欣賞。竹野內豐為《第一刑事部的烏鴉》夥柏林影后黑木華合作，還有新田真劍佑、山崎育三郎、小日向文世等演員，是首部以法官為主角的日劇，講述破格刑事法官入間道雄為了杜絕冤案，不惜親自前往現場檢證，查明真相的故事，該劇是竹野內豐自2010年《流星》後，再次擔正的「月九」檔劇集。

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