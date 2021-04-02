韓劇《奇皇后》42歲女星河智苑早前宣佈加盟演出韓美共同製作的喜劇《Dramaworld》第二季，劇集將於明日在網上平台開播，她今日聯同男團Super Junior-M成員Henry、Sean Dulake、金大賢等拍檔亮相線上發佈會。河智苑一身白色西裝示人，顯得型格又優雅，但未知是否拍攝辛苦，其身形似乎消瘦了一點。

Henry增重操肌

河智苑表示自己是第一季的劇迷，身為觀眾的她同樣感受到韓劇的魅力，很榮幸可以加盟新一季。而在劇中，河智苑飾演一名爽朗強悍、最喜歡透過喝燒酒舒緩緊張情緒的女刑警，她透露：「是一個很有趣、機智的角色，有堅強一面，又有浪漫感情戲，大家亦可期待一下動作場面。」Henry在《Dramaworld 2》飾演講述吸血鬼和老虎族故事的韓劇男主角，他笑言自己的角色很特別：「雖然是人卻可變成老虎，扮演老虎時靠了不少CG效果，同時花了三個月操弗肌肉線條，以及食了不少碳水化合物及蛋白質增重，令身形有所變化。」十分用心。

《Dramaworld》講述一名熱愛韓劇的美國大學生Claire，某天意外掉進一個和現實相反的韓劇世界Dramaworld，自己成了劇情的引導者，繼而引發一連串笑料。

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