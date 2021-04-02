林峯於2019年娶內地老婆張馨月，翌年生女，組織三口之家，張馨月不時放閃晒恩愛，他們最近還夫妻檔參加大陸真人騷《妻子的浪漫旅行5》。張馨月昨日在微博貼出一張「愛情保鮮list」，列出對林峯的7項要求，當中包括：一起去海邊、餵對方吃甜點、一起犯儍、每天一遍我愛你、每天都要親親和抱抱、不准笑老婆唱的歌、不准笑老婆講粵語，下款留有空位等林峯簽名做承諾。

張馨月貼出老公未簽名的「愛情保鮮list」後還留言：「親愛的老公，結婚1年半了，我們還有好多好吃的沒有一起吃，好多電影沒有一起看，好多想去的地方沒有一起去。雖然對你的愛一秒鐘都沒有減少過，但我還是想和你一起再次墮入愛河！如果你也願意，請在這裏簽個字。」林峯馬上貼上心心表態後說：「我當然願意啦！」堂妹林夏薇都大讚：「甜啊！」

網民看到張馨月這7項要求，對於最後兩條忍不住笑了出來：「後面兩條忍不住笑吧」、「你已經笑過嫂子唱歌了」、「那不可能不笑，大嫂之前唱歌峯哥笑出了鵝叫」，也有網民覺得張馨月爆跟林峯一起犯儍好搞笑，張馨月即回：「哈哈哈哈，他比我好，放心。」

張馨月婚後被林峯錫到燶，日前大晒收到老公送花的相片，今日則晒囡囡坐在高凳等餵飯的背影後說：「乖乖吃飯，真是媽咪的天使寶寶。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！